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US India Relations : नई दिल्ली में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ का जश्न, ट्रंप और अमेरिका की तस्‍वीरों से सजे वाहन

नई दिल्ली में फ्रीडम-250 समारोह की शुरुआत, ट्रंप थीम वाली गाड़ियां आकर्षण बनीं
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Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 06:04 AM
नई दिल्ली में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ का जश्न, ट्रंप और अमेरिका की तस्‍वीरों से सजे वाहन

नई दिल्ली: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया क‍ि नई द‍िल्‍ली में मंगलवार को फ्रीडम-250 समारोह की शुरुआत की गई। इस मौके पर सजाई गई गाड़ियों में डोनाल्‍ड ट्रंप और अमेरिका की ऐतिहासिक तस्वीरें प्रदर्शित की गईं।

नई दिल्ली में यह कार्यक्रम अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में मनाया गया, जो भारत-अमेरिका साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्‍ट क‍िया, "नई दिल्ली से फ्रीडम-250 समारोहों की शुरुआत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। इस मौके पर हम उन शानदार गाड़ियों की झलक दिखा रहे हैं जिन पर अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप और अमेरिका की मशहूर तस्वीरें बनी हैं।"

पोस्‍ट में राजदूत गोर ने बताया, ''इस खास सफर की शुरुआत के तौर पर ये गाड़ियां पूरे शहर में घूमेंगी। जैसे-जैसे हम अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वैसे ही हम अमेरिका-भारत साझेदारी की ताकत और जोश का भी सम्मान करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि फ्रीडम-250 पूरे भारत का सफर करेगा।''

राजदूत सर्जियो गोर ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में मदद की कोश‍िश करने वाले देशों के ल‍िए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर स्‍वागत की बात कही। उन्‍होंने कहा क‍ि अगर भारत भी शाम‍िल होता है, तो उसका भी स्‍वागत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला भारत को खुद करना होगा कि वह क्या करना चाहता है।

राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में कौन मदद कर सकता है।

मंगलवार को ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्‍व‍िक ऊर्जा संकट को लेकर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता की। फोन पर हुई इस बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही होर्मुज स्‍ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर व‍िचार-व‍िमर्श क‍िया गया। अस्थाई संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी 'व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और 'होर्मुज स्‍ट्रेट' को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया।"

--आईएएनएस

 

 

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