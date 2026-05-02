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FINA Diving World Cup 2026 : वांग जोंगयुआन ने डाइविंग विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धा जीती

डाइविंग वर्ल्ड कप फाइनल में चीन का शानदार प्रदर्शन, पहले दिन ही कई गोल्ड
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 04:10 PM
वांग जोंगयुआन ने डाइविंग विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धा जीती

बीजिंग: 2026 अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ (एफआईएनए) डाइविंग विश्व कप फाइनल का उद्घाटन 1 मई को चीन की राजधानी पेइचिंग में हुआ।

प्रतियोगिता के पहले दिन चीनी टीम ने पुरुषों की सिंक्रोनाइज्ड 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड, महिलाओं की सिंक्रोनाइज्ड 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड, महिलाओं की सिंक्रोनाइज्ड 10 मीटर प्लेटफॉर्म, पुरुषों की सिंक्रोनाइज्ड 10 मीटर प्लेटफॉर्म और मिश्रित टीम स्पर्धा सभी पांचों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते।

2 मई को जारी रहे इस आयोजन में चीनी स्टार वांग ज़ोंगयुआन ने 544.35 अंकों के साथ पुरुषों की व्यक्तिगत 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धा जीती और डाइविंग विश्व कप फाइनल की शुरुआत से ही इस स्पर्धा में सभी चौथी बार विश्व चैंपियन बने। एक अन्य चीनी एथलीट, चेंग जिओयुआन ने 500.50 अंकों के साथ रजत पदक जीता।

इस जीत के साथ, चीनी टीम ने इस वर्ष की प्रतियोगिता में अब तक 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

 

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