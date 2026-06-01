फ्रांसीसी नौसेना ने रूसी टैंकर को रोका, क्रेमलिन ने 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती' बताया

मॉस्को, 1 जून (आईएएनएस)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को कहा कि फ्रांसीसी नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत रूस से आ रहे एक नए टैंकर को रोका है।

इसे क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती की हद' बताते हुए कड़ी आलोचना की। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने फ्रांस के कामों को गैर-कानूनी बताया।

दिमित्री पेसकोव ने कहा, “हम ऐसे कामों को गैर-कानूनी मानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती की हद तक हैं।”

बता दें, अप्रैल में, यूरोपियन काउंसिल ने रूस के खिलाफ बैन को बढ़ाते हुए 20वां पैकेज अपनाया था। यूरोपियन काउंसिल के अनुसार, “इनमें 36 डेजिग्नेशन शामिल हैं, जिनमें रूसी ऊर्जा क्षेत्र के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सेगमेंट शामिल हैं, जिसमें तेल की खोज, निकालना, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। रूसी तेल एक्सपोर्ट से होने वाले रेवेन्यू को शैडो फ्लीट इकोसिस्टम पर फोकस करने वाली लिस्टिंग के जरिए और दबाया जाता है, जिसमें तीसरे देशों में काम करने वाली एंटिटीज, साथ ही एक बड़ी समुद्री बीमा कंपनी भी शामिल है।”

जनवरी में, मैक्रों ने कहा कि फ्रेंच नेवी ने भूमध्य सागर में खुले समुद्र में किए गए एक ऑपरेशन के दौरान रूस से आ रहे एक तेल टैंकर पर कार्रवाई की।

वहीं, फ्रेंच नेवी की कार्रवाई को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “फ्रेंच नेवी ने अंतरराष्ट्रीय बैन के तहत रूस से आ रहे एक नए टैंकर को पकड़ा। हमारा इरादा पक्का और अटल है। यह ऑपरेशन अटलांटिक में, अंतरराष्ट्रीय पानी में, ब्रिटेन समेत कई साझेदारों के समर्थन से, समुद्र के कानून का सख्ती से पालन करते हुए किया गया।”

उन्होंने कहा कि जहाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय बैन को दरकिनार करना, समुद्र के कानून को तोड़ना और उस युद्ध को फंड करना जो रूस 4 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, यह मंजूर नहीं है।

उनके अनुसार, ये जहाज, "समुद्री नेविगेशन के सबसे बेसिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, पर्यावरण और सभी की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।”

--आईएएनएस

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