फ्रांस: पैदल यात्रियों को रौंदते चली गई बेकाबू कार, दो की हालत गंभीर, संदिग्ध गिरफ्तार

पेरिस, 5 नवबंर (आईएएनएस)। पश्चिमी फ्रांस स्थित पर्यटक स्थल पर एक ड्राइवर ने पैदल यात्रियों को रौंदने की कोशिश की और बिना रुके पर्यटकों को निशाने पर लेता गया। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए वहीं ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने एक्स पर इसकी जानकारी दी।

नुनेज ने बताया कि बुधवार को मशहूर पर्यटक स्थल आइल डी'ओलेरॉन द्वीप पर एक ड्राइवर ने पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों को टक्कर मार दी। 9 में से कुछ, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, इन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया है। दोनों को एयरलिफ्ट कराया गया। उनकी उम्र 22 से 67 साल के बीच है।

ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय मीडिया आउटलेट ले पेरिसियन के अनुसार पकड़े जाने के वक्त संदिग्ध अपनी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश कर रहा था।

डोलस-डी'ओलेरॉन के मेयर थिबॉल्ट ब्रेचॉफ ने बीएफएम टीवी को बताया कि कुल मिलाकर लगभग नौ लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि संदिग्ध की उम्र लगभग 30 साल है। पहचान न बताए गए ड्राइवर को दुर्घटना वाली जगह के पास से हिरासत में लिया गया; वह अपनी कार में आग लगाने की कोशिश कर रहा था।

बीएफएम टीवी ने बताया कि गिरफ्तारी के समय संदिग्ध धर्म विशेष का नारा लगा रहा था। दुर्घटना के कारण और मकसद की जांच शुरू कर दी गई है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं ड्राइवर मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है या उसने किसी नशीले पदार्थ या शराब का सेवन तो नहीं कर रखा था।

जांच से जुड़े सूत्र ने ले पेरिसियन समाचार आउटलेट को बताया कि संदिग्ध का नाम आतंकवाद को लेकर बनी कट्टरपंथ के रोकथाम (एफएसपीआरटी) की रिपोर्ट फाइल में सूचीबद्ध नहीं है।

--आईएएनएस

केआर/