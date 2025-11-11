फ्रांस: मैक्रों से मिलेंगे फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति अब्बास

पेरिस, 11 नवंबर (आईएएनएस)। गाजा सीजफायर समझौते को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच एलिसी पैलेस (फ्रांसीसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास) में मुलाकात होगी।

एलिसी पैलेस के मुताबिक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को पेरिस में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से गाजा सीजफायर समझौते के "पूरी तरह से लागू होने" पर चर्चा करेंगे।

यह बैठक हमास और इजरायल के बीच एक महीने पहले हुए शांति समझौते के बाद हो रही है। यह शांति समझौता हमास के 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमले के दो साल बाद हुआ था।

89 साल के अब्बास लंबे समय से फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख हैं, जो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर सीमित नियंत्रण रखता है और इस डील के तहत गाजा में शासन संभालने पर विचार कर रहा है।

फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी ने कहा कि दोनों नेता " शांति योजना के अगले कदमों जैसे सुरक्षा, शासन और पुनर्निर्माण के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर को गाजा में सीज फायर का ऐलान किया गया।

ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि युद्धविराम की निगरानी के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स (अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल ) "बहुत जल्द" गाजा में होगी।

यह मुलाकात सितंबर में मैक्रों के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के फैसले के बाद भी हो रही है - इस कदम को फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने "ऐतिहासिक और साहसी" बताया था।

अब्बास के साथ बातचीत के दौरान, मैक्रों से गाजा के लिए मानवीय सहायता पहुंच बनाए रखने और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंदर बदलावों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

एलिसी पैलेस ने कहा कि गवर्निंग बॉडी में सुधार एक "लोकतांत्रिक और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के लिए जरूरी है, जो इजरायल के साथ शांति से और सुरक्षित रहे।"

--आईएएनएस

केआर/