फिर विवादों में घिरे ट्रंप, एपस्टीन फाइल्स पर महिला रिपोर्टर ने पूछा सवाल तो भड़के

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से गहरा नाता है। एपस्टीन फाइल को लेकर विवादों में घिरे ट्रंप ने अब महिला रिपोर्टर को कुछ ऐसा कह दिया कि जिसकी खूब चर्चा हो रही है। एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान एपस्टीन फाइल्स को लेकर सवाल किया गया, तो ट्रंप अपना आपा खो बैठे।

ब्लूमबर्ग की व्हाइट हाउस रिपोर्टर कैथरीन लूसी ने डोनाल्ड ट्रंप से एपस्टीन फाइल्स को लेकर चल रहे विवाद और इससे जुड़े डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करने के लिए अमेरिकी संसद में वोटिंग को लेकर सवाल कर दिया।

उन्होंने पूछना शुरू किया, "अगर फाइलों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।" इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी और उन्हें बीच में ही रोककर कहा, "चुप। चुप, पिग्गी।"

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को लेकर कुछ ऐसा कहा था, जिसकी खूब चर्चा हुई। मामला अगस्त का है, जब कैरोलिन ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी।

इसे लेकर ट्रंप से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा था, "लेविट एक स्टार बन गई हैं। उनका चेहरा है, उनका दिमाग, उनके होंठ, जिस तरह से वे हिलती हैं, जैसे वह चलती हैं, ऐसा लगता है वह कोई मशीनगन हों।"

ट्रंप ने आगे कहा, "वो एक महान इंसान हैं, और मुझे नहीं लगता कि कैरोलिन से बेहतर प्रेस सचिव कभी किसी को मिली होगी। वह अद्भुत हैं।" ट्रंप के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई।

इससे पहले ट्रंप ने 2013 में "सेलिब्रिटी अप्रेंटिस" के एक एपिसोड में एक महिला प्रतियोगी से कहा था, "यह एक सुंदर तस्वीर होगी, जिसमें आप घुटनों के बल बैठी हैं।"

2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, "यदि हिलेरी क्लिंटन अपने पति को संतुष्ट नहीं कर सकतीं, तो उन्हें क्या लगता है कि वे अमेरिका को संतुष्ट कर सकती हैं?"

--आईएएनएस

केके/एबीएम