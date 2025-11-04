अन्तरराष्ट्रीय

फिलीपींस में तूफान कलमेगी का कहर, चार की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 04, 2025, 04:55 PM

मनीला, 4 नवंबर (आईएएनएस)। फिलीपींस में तूफान कलमेगी ने चार लोगों की जान ले ली है। आपदा प्रबंधन टीम के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

सेंट्रल फिलीपींस में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे कई घर डूब गए। वहीं हजारों लोगों को सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट करना पड़ा।

रॉयटर्स के मुताबिक प्रांतीय सूचना अधिकारी एंजेलिज ओरोंग ने बताया कि सेबू के सेंट्रल प्रांत में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। दो और मौतों की अभी भी पुष्टि की जा रही है। ओरोंग ने फोन पर कहा, "हमें इतनी ज्यादा बाढ़ की उम्मीद नहीं थी।"

द मनीला टाइम्स ने 'ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस' के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर राफेलिटो एलेजांद्रो (लोकल रेडियो से बातचीत के आधार पर) के हवाले से बताया कि 387,000 लोगों को लैंडफॉल से पहले दूसरी जगह भेज दिया गया, लेकिन बोहोल प्रांत में एक आदमी की पेड़ गिरने से मौत हो गई। आपदा अधिकारी डैनिलो एटिएन्जा ने बताया कि दक्षिणी लेयटे प्रांत में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की भी डूबने से मौत हो गई। उन्होंने रेडियो पर कहा, "वह बुज़ुर्ग व्यक्ति ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए थे... और उन्हें मदद नहीं मिल पाई।"

राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने बताया कि विसायस क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी लुजोन और उत्तरी मिंडानाओ के कुछ हिस्से शामिल हैं, में हजारों निवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।

फिलीपीन रेड क्रॉस ने कुछ तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें बचावकर्मी सेबू शहर में घुटनों तक गहरे बाढ़ के पानी में चलते हुए और फंसे हुए निवासियों तक पहुंचने के लिए नावों का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में लिलोआन शहर में, घर पानी में डूब गए थे, केवल छतें और ऊपरी मंजिलें ही दिखाई दे रही थीं।

सेबू शहर के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं, जिनमें गाड़ियां और सड़कें पानी में डूबी हुई थीं।

सरकारी मौसम एजेंसी 'पीएजीएएसए' ने कहा कि कलमेगी और एक शीयर लाइन (वायुमंडलीय गतिविधि जो हवा की गति या दिशा में अचानक परिवर्तन का कारण बन सकती है) के मेल से विसायस और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं।

मंगलवार को प्रभावित इलाकों से आने-जाने वाली 180 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि समुद्र में मौजूद लोगों को तुरंत पास के सुरक्षित बंदरगाह पर जाने और वहीं रहने की सलाह दी गई।

हालांकि, कलमेगी, जिसे स्थानीय रूप से टिनो नाम दिया गया है, मंगलवार सुबह लैंडफॉल के बाद से कमजोर हो गया है।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...