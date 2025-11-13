फिलीपींस में मार्शल लॉ के वास्तुकार जुआन पोंस एनरिले का निधन

मनीला/नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। 101 वर्ष की आयु में फिलीपींस के दिग्गज राजनेता और पूर्व सीनेट अध्यक्ष जुआन पोंस एनरिल का निधन हो गया। उनकी बेटी कैट्रिना पोंस एनरिल ने फेसबुक के जरिए दुखद खबर सुनाई। एक बयान जारी कर कहा कि शाम 4:21 बजे अपने घर में परिजनों के बीच उनके पिता ने अंतिम सांस ली। एनरिल निमोनिया से पीड़ित थे और हाल ही में आईसीयू में भर्ती भी कराए गए थे।

एनरिल, जिन्हें 'जेपीई' या 'मैनोंग जॉनी' के नाम से जाना जाता था, फिलीपींस की राजनीति के एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली चेहरे थे। उन्होंने आठ राष्ट्रपतियों के कार्यकाल देखे और मार्शल लॉ से लेकर पीपल पावर क्रांति तक देश के इतिहास को आकार दिया। एनरिल की राजनीति आठ दशकों तक चली, जिसमें वे मार्कोस शासन के प्रमुख सलाहकार से लोकतंत्र के नायक बने।

मार्कोस विरोध को कुचलने के लिए क्रूर मार्शल लॉ के वास्तुकार के तौर पर इन्हें जाना गया। हार्वर्ड-शिक्षित एनरिल लंबे समय तक सत्तावादी नेता के शीर्ष सलाहकार रहे।

फिलीपींस न्यूज एजेंसी के अनुसार सीनेट ने भी अपने पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रपति के मुख्य कानूनी सलाहकार जुआन पोंस एनराइल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीनेट अध्यक्ष विसेंट "टीटो" सोट्टो तृतीय ने राजनेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें संस्थान का प्रभावशाली स्तंभ करार दिया।

वहीं, राष्ट्रीय रक्षा विभाग (डीएनडी) ने भी एनराइल के परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। डीएनडी ने कहा, "हमारे देश की राजनीति और शासन में उनकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा।"

एनरिल की स्मृति में, क्यूजोन सिटी के कैंप अगुइनाल्डो स्थित डीएनडी मुख्यालय के सामने सम्मान स्वरूप झंडा आधा झुका रहेगा।

एनरिल फिलीपींस के 'एंड्यूरिंग पावर' के प्रतीक थे। गरीबी से उठकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन उनके फैसलों ने लाखों को प्रभावित किया। 1986 की क्रांति में उनकी भूमिका ने लोकतंत्र को मजबूत किया। उनकी आत्मकथा जुआन पोंस एनरिल: ए मेमॉयर (2012) में द्वितीय विश्व युद्ध और विभिन्न राजनीतिक ट्विस्ट्स का वर्णन है। राष्ट्रपति फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

--आईएएनएस

