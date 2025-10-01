फिलीपींस में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 दर्ज

फिलीपींस, 30 सितंबर (आईएएनएस)। फिलीपींस में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके उस समय लगे जब अधिकतर लोग अपने घरों में या तो सो रहे थे या सोने जा रहे थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थानीय समयानुसार भूकंप रात लगभग 10 बजे आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार, भूकंप फिलीपींस स्थित पालोमपोन के वेस्ट में पानी के भीतर आया। भूकंप से लोकल लेवल पर सुनामी आने के अतिरिक्त भारी झटकों से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने पुष्टि करते हुए बताया कि भूकंप के बाद सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है।

बता दें कि इससे पहले 27 नवंबर को चीन के कानसू प्रांत के लोंगेशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

कानसू प्रांतीय भूकंप विज्ञान ब्यूरो, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लोंगशी काउंटी कमेटी के कार्यालय और अन्य पक्षों से मिली खबर के अनुसार, प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार कानसू प्रांत के लोंगशी में 5.6 तीव्रता के भूकंप से लोंगशी काउंटी के वेनफेंग कस्बे और गोंगछ्आंग कस्बे, भूकंप के केंद्र के पास हुआलिन कस्बे और डिंगशी शहर के वुयांग कस्बे में कुछ घरों को नुकसान पहुंचा और वे ढह गए, तथा 7 लोग घायल हुए।

भूकंप के बाद कानसू प्रांत ने आपदा राहत कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए तुरंत एक कार्यदल को आपदा क्षेत्र में भेजा। कानसू प्रांत के अग्निशमन बचाव दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घटनास्थल पर पहुंचे। अग्निशमन और अन्य बचाव दलों ने काम शुरू कर दिया और आपदा की स्थिति की आगे गणना और सत्यापन किया।

