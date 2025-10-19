अन्तरराष्ट्रीय

फिलिपींस के मनीला में आग की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत

Oct 19, 2025, 05:24 PM

मनीला, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें 10 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। अग्निशमन सुरक्षा ब्यूरो ने जानकारी दी है कि इस घटना में करीब 70 परिवार विस्थापित हो गए।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ब्यूरो ने बताया कि शुक्रवार आधी रात से पहले पासे शहर में जब आग लगी, तब लड़की अपने घर में सो रही थी। शनिवार तड़के उसका शव जली हुई छत के नीचे मिला।

जब आग लगी, तब पीड़िता की मां पास के एक खाने की दुकान में काम कर रही थी। आग लगने के समय उसके पिता कहां थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

इसके साथ ही वहां के निवासी एक 44 साल के पुरुष के बाएं कंधे पर चोट आई है। ब्यूरो ने कहा कि आग हल्के पदार्थों से बने और संकरी गलियों वाले घरों में तेजी से फैल गई। दमकलकर्मियों को आग बुझाने में एक घंटे से ज्यादा समय लगा।

आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। विस्थापित निवासियों को अस्थायी रूप से एक स्थानीय स्कूल में रखा गया है।

अग्नि सुरक्षा ब्यूरो ने बताया कि इससे पहले 14 अक्टूबर को फिलीपींस की राजधानी में एक घर में आग लगने से तीन बच्चों की मौत हो गई।

ब्यूरो ने बताया कि तीनों भाई-बहन क्यूजोन सिटी में एक कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान आग लगी और तेजी से आवासीय क्षेत्र में फैल गई।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

