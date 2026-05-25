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फिलीपींस के एंजेल्स सिटी में निर्माणाधीन इमारत ढहने से चार की मौत, 17 लापता; बचाव कार्य जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 11:18 AM

मनीला, 25 मई (आईएएनएस)। फिलीपींस के उत्तरी पंपांगा प्रांत के एंजेल्स सिटी में एक इमारत ढहने से चार लोगों की मौत हो गई। सोमवार को अध‍िकार‍ियों ने बताया कि अभी भी 17 लोग लापता हैं। बचाव अभियान जारी है।

स्थानीय अग्निशमन ब्यूरो के अनुसार, मलबे से तीन शव निकाले गए और एक मलेशियाई नागरिक, जो पास के एक होटल में ठहरा हुआ था, गिरते मलबे की चपेट में आकर मारा गया।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि रविवार दोपहर तक कम से कम 26 लोगों को बचा लिया गया था। इनमें से 24 लोग ढही हुई इमारत से और दो लोग पास के होटल से बचाए गए। इनमें से दस लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह हादसा शनिवार रात भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, एंजेल्स सिटी में शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच लगभग 44 मिमी बारिश हुई थी।

लोक निर्माण विभाग के सचिव विंस डिजोन ने कहा कि बचाव कार्य मुश्किल हालात में जारी है। मौके पर मलबा बहुत अस्थिर है और बिजली के खुले तार भी मौजूद हैं, जिससे बचावकर्मियों को खतरा बना हुआ है।

समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ ने बताया कि पास के इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है।

मारे गए लोगों में एक 65 वर्षीय मलेशियाई नागरिक भी शामिल है, उसका शव रविवार को एक पास के होटल की इमारत से बरामद किया गया, जो इस हादसे से प्रभावित हुई थी।

अग्निशमन ब्यूरो की प्रवक्ता साजिली ने कहा कि इमारत ढहने के बाद बचाव कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बचावकर्मियों की हलचल से भी मलबा हिल सकता है और नीचे फंसे लोगों को और नुकसान हो सकता है।

रिकॉर्ड के अनुसार, जो इमारत गिरी थी, उसे मूल रूप से 9 मंजिला कोंडो-होटल के रूप में बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में उसमें एक 10वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा था, अधिकारियों ने बताया।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम

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