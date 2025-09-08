फिल्म “शनचो-13” चीनी संस्कृति से भरी अंतरिक्ष कहानी बताती है

बीजिंग, 8 सितंबर (आईएएनएस)। विशाल ब्रह्मांड में नीले पृथ्वी को देखना मानव जाति के अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में शाश्वत आध्यात्मिक छवि है। अंतरिक्ष यात्रा के विषय पर चीन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म “शनचो-13” 5 सितंबर को चीन में रिलीज हुई। इस फिल्म से दुनिया को चीन के अंतरिक्ष कार्य की अद्वितीय मानवतावादी भावना और दार्शनिक सोच दिखाई देती है।

पारंपरिक प्रौद्योगिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से अलग, फिल्म “शनचो-13” काव्यात्मक छवि से तारों और पृथ्वी को जोड़ने वाले भावनात्मक पुल का निर्माण करती है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की से स्याह ब्रह्मांड में तैरते नीले ग्रह को देखते हैं, कैमरा न केवल शानदार ब्रह्मांडीय परिदृश्य को कैद करता है, बल्कि मानव जाति की सामान्य पुरानी याद और विस्मय को भी दर्शाता है। तकनीकी अन्वेषण और मानवतावादी भावना को जोड़ने वाली अभिव्यक्ति शैली समकालीन समय में पूर्वी दर्शन में "मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य" की अवधारणा को प्रतिबिंबित करती है।

फिल्म “शनचो-13” में कठिन पेशेवर स्पष्टीकरण ज्यादा नहीं है। इसके बदले अंतरिक्ष यात्रियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में जीवन को दिखाया जाता है, जैसा कि भारहीन वातावरण में तैरती हुई कलम, पारंपरिक चीनी सांस्कृतिक प्रतीक वाली चीजें और परिजनों के साथ बातचीत का क्षण आदि। ये विवरण अंतरिक्ष यात्रियों की सच्ची जीवन भावना को दर्शाते हैं। सभी दर्शक, चाहे वे चीनी हो या विदेशी, हर कोई सहानुभूति रख सकता है।

मूल्यवान बात यह है कि फिल्म में दृश्य भाषा से सभ्यता संवाद को प्रतिबिंबित किया जाता है। जब चीनी अंतरिक्ष स्टेशन विभिन्न महाद्वीपों की परिक्रमा करता है, जब अंतरिक्ष यात्री विभिन्न भाषाओं में पृथ्वी का अभिवादन करते हैं, मानव जाति के साझे भविष्य वाले समुदाय की अवधारणा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। राष्ट्रवाद से परे यह ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य न सिर्फ चीनी संस्कृति में "विश्व दृष्टिकोण" का समकालीन अभ्यास है, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मानव जाति की सार्वभौमिक अपेक्षा को भी प्रतिबिंबित करता है।

फिल्म “शनचो-13” मानव जाति की सामान्य भावनात्मक भाषा से चीनी संस्कृति की छाप वाली अंतरिक्ष कहानी बताती है। प्रौद्योगिकी के भू-राजनीति में फंसने की स्थिति में यह फिल्म दुनिया को याद दिलाती है कि सभ्यता चाहे जो भी हो, जब लोग तारों भरे आकाश को देखते हैं, तो हम सभी की आंखों में एक ही नीले ग्रह की भव्यता दिखाई देती है।

