अन्तरराष्ट्रीय

फिल्म "731" दुनिया भर में रिलीज होने को तैयार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 17, 2025, 06:42 PM

बीजिंग, 17 सितंबर (आईएएनएस)। 17 सितंबर को फिल्म "731" का विश्व प्रीमियर उत्तर-पूर्वी चीन के हार्बिन शहर में हुआ।

हाल ही में फिल्म "731" का नवीनतम पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें 18 सितंबर को इसकी औपचारिक वैश्विक रिलीज़ की घोषणा की गई है। इससे चीन के ताइवान द्वीप में बहस छिड़ गई है। कई स्थानीय मीडिया संस्थानों ने "वैश्विक रिलीज़" पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका मानना है कि इस फिल्म के वैश्विक रिलीज से वैश्विक दर्शकों को ऐतिहासिक सच्चाई समझने में मदद मिलेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक ताइवान द्वीप में फिल्म "731" के जल्द रिलीज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

चाइना टाइम्स और ताइवान ग्लोबल न्यूज़ सहित 20 से ज़्यादा स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने फिल्म "731" के नवीनतम पोस्टर पर "वैश्विक रिलीज़" की घोषणा को तुरंत नोट किया, जिसमें कहा गया कि जापानी अत्याचार न केवल चीनी लोगों के लिए एक पीड़ा है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता पर एक कलंक भी है। यस न्यूज़ की थाइवानी शाखा वेबसाइट ने बताया कि इस फिल्म में जापानी आक्रमणकारियों द्वारा सच्चाई को छिपाने की कोशिशों और चीनी लोगों द्वारा ऐतिहासिक सच्चाई को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों को दर्शाया गया है। याहू न्यूज़ की ताइवानी शाखा मीडिया ने कहा कि फिल्म "731" की वैश्विक रिलीज़ अपराधों को उजागर करती है, दुनिया भर में सच्चाई बताती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इतिहास की सच्चाई से अवगत कराती है।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

