अन्तरराष्ट्रीय

फिल्म "731" ने चीनी फिल्म के इतिहास में एक दिन में दो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 20, 2025, 06:58 AM

बीजिंग, 19 सितंबर (आईएएनएस)। 18 सितंबर को दुनिया भर में फिल्म "731" का प्रीमियर हुआ। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आंकड़ों के अनुसार, पेइचिंग समयानुसार उसी दिन शाम 7 बजकर 53 मिनट पर, फिल्म "731" के बॉक्स ऑफ़िस ने एक दिन में 30 करोड़ युआन का आंकड़ा पार कर लिया।

इसने चीनी फिल्म के इतिहास में दो नए रिकॉर्ड भी बनाए। अब तक, यह फिल्म चीनी फिल्म के इतिहास में किसी एक फिल्म के लिए एक दिन और प्रीमियर के दिन सबसे अधिक स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड रखती है।

फिल्म "731" यह कहानी बताती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध की स्थिति मोड़ने के लिए, जापानी आक्रमणकारियों ने चीन के हेइलोंगच्यांग प्रांत के हार्बिन शहर के पिंगफैंग जिले में जैविक युद्ध अनुसंधान किया और मानव प्रयोगों के लिए निर्दोष चीनी नागरिकों का कत्लेआम किया। जापानी आक्रमणकारियों ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास को उजागर करने का चीनी लोगों का दृढ़ संकल्प अटल है।

18 सितंबर वर्ष 1931 को, “18 सितंबर की घटना” घटी, जिसने जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जनता के 14 वर्षों के खूनी संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। वर्ष 1937 से वर्ष 1945 तक, जापानी सेना की यूनिट 731 की प्रत्यक्ष भागीदारी से, जापानी सैन्यवादी आक्रमणकारियों ने चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में कई स्थानों पर एक जैविक युद्ध संगठन प्रणाली स्थापित की थी, जिसने मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को पीछे छोड़ दिया।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...