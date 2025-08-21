अन्तरराष्ट्रीय

फिजी के प्रधानमंत्री का तीन दिवसीय भारत दौरा, पीएम मोदी और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

Aug 21, 2025, 08:35 AM
नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामाडा राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सुलेटी राबुका भी होंगी। इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में फिजी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रतु एटोनियो लालाबालावु और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

यह प्रधानमंत्री राबुका का वर्तमान कार्यकाल में भारत का पहला दौरा होगा। 25 अगस्त को वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर फिजी के प्रधानमंत्री के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन भी करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री राबुका नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू अगस्त 2024 में फिजी की ऐतिहासिक यात्रा पर गई थीं।

प्रधानमंत्री राबुका अपने दौरे के दौरान भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में 'ओशन ऑफ पीस' विषय पर व्याख्यान भी देंगे। इस कार्यक्रम में भारत और फिजी के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा और सतत विकास जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होने की संभावना है।

भारत और फिजी के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव, प्रवासी भारतीय समुदाय और आपसी सहयोग इन रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। प्रधानमंत्री राबुका की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को हर क्षेत्र में और सुदृढ़ करने तथा लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव को गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बता दें कि फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का 'बॉस' बताया था। जनवरी 2025 में फिजी में राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू और आईएमएफ की संस्थापक प्रोफेसर हिमानी सूद के साथ बैठक में राबुका ने कहा था कि पीएम मोदी दुनिया के 'बॉस' हैं।

उन्होंने कहा था कि, "मेरा मानना है कि सबका साथ सबका विकास एक बेहतरीन शासन मॉडल है जिसका प्रधानमंत्री मोदी पालन कर रहे हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी एक साथ आगे बढ़ें और समृद्ध हों। मेरी राय में, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।"

--आईएएनएस

पीएसके/केआर

