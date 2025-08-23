अन्तरराष्ट्रीय

फिजी के पीएम राबुका की भारत यात्रा का शेड्यूल जारी, पीएम मोदी समेत इन नेताओं से करेंगे मुलाकात

Aug 23, 2025, 03:44 AM

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामाडा राबुका और उनकी पत्नी सुलुएति राबुका 24 से 27 अगस्त, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनके इस दौरे का उद्देश्य भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।

विदेश मंत्रालय ने फिजी के प्रधानमंत्री के दौरे का शेड्यूल जारी किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामाडा राबुका 24 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उसी दिन रात में वे होटल आईटीसी मौर्या में केंद्रीय मंत्री के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे।

फिजी के प्रधानमंत्री 25 अगस्त को सुबह 11 बजे राजघाट जाएंगे, जहां वे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद उसी दिन सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। इस दौरान समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान होगा और एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। सोमवार शाम राष्ट्रपति भवन में वे राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, 26 अगस्त को फिजी के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के सप्तु हाउस में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में 'ओशन ऑफ पीस' विषय पर व्याख्यान भी देंगे। 27 अगस्त को वे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे।

यह यात्रा भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग के नए अवसरों को तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगी।

भारत और फिजी के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव, प्रवासी भारतीय समुदाय और आपसी सहयोग इन रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। प्रधानमंत्री राबुका की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को हर क्षेत्र में और सुदृढ़ करने तथा लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव को गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बता दें कि फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का 'बॉस' बताया था।

--आईएएनएस

एफएम/

