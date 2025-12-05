फंग लीयुएं और ब्रिगिट मैक्रॉन ने पेइचिंग पीपुल्स आर्ट थिएटर का दौरा किया

बीजिंग, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पत्नी फंग लीयुएं और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ यात्रा पर आई उनकी पत्नी ब्रिगिट ने गुरुवार को पेइचिंग पीपुल्स आर्ट थिएटर का दौरा किया।

फंग लीयुएं और ब्रिगेट ने थिएटर संग्रहालय जाकर पेइचिंग पीपुल्स थिएटर के विकास इतिहास और फ्रांसीसी थिएटर जगत के साथ आवाजाही की स्थिति जानी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों ने थिएटर में कालजयी प्ले टी हाउस के स्टेज सेट को देखा। थिएटर केंद्र में दोनों ने एक प्ले के सेगमेंट का लुत्फ उठाया और अभिनेताओं के साथ बातचीत की।

फंग लीयुएं ने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी वाले चीनी नाटककारों ने कलात्मक रचना में श्रेष्ठ चीनी परंपरागत संस्कृति का प्रचार करने के साथ विदेशी थिएटर्स से सीखकर सक्रियता से सृजनात्मक विकास बढ़ाया। चीन और फ्रांस दोनों बड़े सांस्कृतिक देश हैं। उम्मीद है कि दोनों देशों के कलाकार आदान-प्रदान और पारस्परिक सीख मजबूत कर अधिक श्रेष्ठ कलात्मक रचनाएं तैयार करेंगे।

ब्रिगिट ने चीनी थिएटर कला का उच्च मूल्यांकन किया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जन मित्रता मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की।

