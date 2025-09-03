फंग लीयुएं ने एससीओ शिखर सम्मेलन में उपस्थित विदेशी नेताओं की पत्नियों के साथ हाईहे नदी का दौरा किया

बीजिंग, 2 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पत्नी फंग लीयुएं ने 1 सितंबर को दोपहर के बाद शांगहाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में उपस्थित विदेशी नेताओं की पत्नियों के साथ थ्येन चिन की हाईहे नदी का दौरा किया।

फंग लीयुएं ने अतिथियों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया और उनके साथ हाथ मिलाकर सामूहिक फोटो खिंचवाई। पोर्ट पर बच्चों ने खुशी से “मैं थ्येनचिन में आपका इंतजार करता हूं” नामक गीत गाया और देशी-विदेशी झंडे हिलाकर अतिथियों का स्वागत किया।

शरद के सुखमय मौसम में फंग लीयुएं और मेहमानों ने नाव की सवारी की और रास्ते में थ्येनचिन के इतिहास और विकास का परिचय सुना। फंग लीयुएं ने कहा कि थ्येनचिन का ऐतिहासिक आधार है और यह एक आधुनिक आकर्षण संपन्न शहर है। हाईहे नदी थ्येनचिन के विकास और विविध संस्कृतियों के मिश्रण का साक्षी है। प्रतीक्षा है कि हम लोग एक साथ अविस्मरणीय समय बिताएंगे।

फंग लीयुएं और मेहमानों ने नदी के दोनों तटों पर दृश्यों का लुत्फ उठाया और परंपरागत चीनी संगीत सुना। मेहमानों ने श्रेष्ठ पारंपरिक चीनी संस्कृति की प्रशंसा की और चीनी शैली के आधुनिकीकरण में प्राप्त बड़ी उपलब्धियों का उच्च मूल्यांकन किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/