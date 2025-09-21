अन्तरराष्ट्रीय

फंग लियुआन ने 2025 यूनेस्को बालिका एवं महिला शिक्षा पुरस्कार समारोह में भाग लिया

बीजिंग, 20 सितंबर (आईएएनएस)। 19 सितंबर की दोपहर को, 2025 यूनेस्को बालिका एवं महिला शिक्षा पुरस्कार समारोह और इस पुरस्कार की 10वीं वर्षगांठ का जश्न चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित हुआ।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पत्नी और बालिका एवं महिला शिक्षा उन्नति के लिए यूनेस्को की विशेष दूत फंग लियुआन और यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने समारोह में भाग लिया और भाषण दिए।

फंग लियुआन ने कहा कि इस वर्ष बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार की 10वीं वर्षगांठ है। पिछले 10 वर्षों में, दुनिया भर के पुरस्कार विजेताओं और जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों ने बालिकाओं और महिलाओं को सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल ढलने और शिक्षा के माध्यम से अपना विकास करने में मदद की है। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। लाखों लड़कियों और महिलाओं ने अपने जीवन को चुनने और अपने सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास और क्षमता हासिल की है। यही बालिका एवं महिला शिक्षा पुरस्कार का महत्व है।

अपने भाषण में, यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने यूनेस्को को दिए गए बहुमूल्य समर्थन के लिए चीन सरकार को धन्यवाद दिया, दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के विकास में फंग लियुआन के उत्कृष्ट योगदान की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि यूनेस्को दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा में अधिक फलदायी परिणामों को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करना जारी रखने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

