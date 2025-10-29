अन्तरराष्ट्रीय

एयरस्पेस में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं, ये हाइब्रिड खतरा: ईयू

Oct 29, 2025, 06:39 AM

स्टॉकहोम, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने लिथुआनिया में दिखे संदिग्ध गुब्बारों को 'उकसावे' की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एयरस्पेस में किसी भी तरह की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

नॉर्डिक काउंसिल की बैठक में वॉन डेर लेयेन शामिल हुई थीं। इसके बाद साझा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम एयरस्पेस में रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिथुआनिया के साथ 'एकजुटता' दिखाते हुए दावा किया, "ये एक उकसावा, एक हाइब्रिड खतरा है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।"

उन्होंने लिथुआनिया के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि ये ईयू की अपनी तैयारी और सैन्य उपकरण (जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं) में निवेश बढ़ाने की योजनाओं से मेल खाता है, क्योंकि "हम अपने एयरस्पेस या अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

इससे पहले, मंगलवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लिथुआनियाई सीमा बंद करने को 'क्रेजी स्कैम' करार दिया। लुकाशेंको ने लिथुआनिया की पीएम के बेलारूस से लगी अपनी सीमा बंद करने के फैसले की आलोचना की।

लुकाशेंको ने बॉर्डर बंद करने को 'क्रेजी स्कैम' बताया, उनके अनुसार इसका मकसद इलाके में चीनी ट्रेड फ्लो को रोकना था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर मिन्स्क सच में इसके लिए जिम्मेदार हुआ तो वह माफी मांगने के लिए तैयार रहेंगे। बेलारूसी सरकारी न्यूज एजेंसी बेल्टा ने लुकाशेंको के हवाले से कहा कि लिथुआनिया ने "एक बेतुका बहाना बनाया है।"

लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने सोमवार (27 अक्टूबर) सुबह अपने देश की सुरक्षा परिषद संग बैठक की थी, जिसमें स्पष्ट किया कि वो अपने एयरस्पेस में दिखे संदिग्ध गुब्बारों की घटना को गंभीर मानती हैं और बेलारूस से लगी सीमाओं को बंद करने का फैसला करती हैं।

बता दें कि स्वीडन में नॉर्डिक काउंसिल (स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे) की बैठक चल रही है। 27 अक्टूबर को शुरू हुई है और इसका समापन 30 अक्टूबर को होगा। मंगलवार को बैठक के बाद ही रूस और यूक्रेन जंग समेत तमाम मुद्दों पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया गया।

