एयर इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी, काठमांडू हवाईअड्डा बंद होने से रीशेड्यूलिंग पर मिलेगी छूट

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। एयर इंडिया ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूदा हालात और हवाई अड्डे के अस्थायी बंद को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए कहा है कि 9 सितंबर तक जारी किए गए टिकटों पर, 11 सितंबर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 'एक बार' टिकट रीशेड्यूल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अगर आपने एयर इंडिया की फ्लाइट से काठमांडू के लिए या काठमांडू से यात्रा करने के लिए टिकट बुक किया है और आपकी यात्रा की तारीख अब से 11 सितंबर तक है, तो आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

यह सुविधा उन यात्रियों के लिए है जिनके टिकट 9 सितंबर या उससे पहले बुक किए गए हैं।

एयर इंडिया ने साफ किया है कि यह एक बार की छूट होगी, यानी यात्री अपनी यात्रा की तारीख को एक बार बिना किसी रीशेड्यूलिंग शुल्क के बदल सकते हैं। हालांकि, नया टिकट कब का होगा और उसमें कितनी सीटें उपलब्ध होंगी, यह एयरलाइन की शर्तों पर निर्भर करेगा।

एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए कहा, "हमारे यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"

यदि आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं या आपकी कोई अन्य पूछताछ है, तो आप एयर इंडिया के 24x7 कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

बता दें कि नेपाल में जारी जेन जी आंदोलन के चलते हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 19 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। यह आंदोलन जेन जी की ओर से किया जा रहा है।

इधर, पश्चिम बंगाल स्थित भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, कम से कम 100 भारतीय ट्रक चालक और पर्यटक नेपाल सीमा पर फंसे हुए हैं। दार्जिलिंग जिला पुलिस ने फंसे हुए भारतीयों के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम शुरू किया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी