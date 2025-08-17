Trump Putin Alaska Meeting: जेलेंस्की के समर्थन में यूरोपीय यूनियन, ट्रंप के प्रयास का किया स्वागत

अन्तरराष्ट्रीय

Aug 17, 2025, 06:46 AM
अलास्का: अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक को लेकर यूरोपीय यूनियन के देशों की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्रंप के इस प्रयास का स्वागत किया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, राष्ट्रपति कोस्टा, यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयेन ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि पुतिन के साथ बैठक करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें और राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को इसकी विस्तृत जानकारी दी।

नेताओं ने यूक्रेन में हत्याओं को रोकने, रूस के आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति प्राप्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया। जैसा कि ट्रंप ने कहा था, 'जब तक कोई समझौता नहीं होता, तब तक कोई डील नहीं होगी।' ट्रंप का अगला कदम राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ आगे की बातचीत होनी चाहिए, जिनसे वह जल्द ही मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय समर्थन के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की दिशा में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। हम स्पष्ट हैं कि यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि हम ट्रंप के इस बयान का स्वागत करते हैं कि अमेरिका सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं या तीसरे देशों के साथ उसके सहयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। रूस, यूक्रेन के यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने के रास्ते पर वीटो नहीं लगा सकता।

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ट्रंप के प्रयासों ने हमें यूक्रेन में रूस के अवैध युद्ध को समाप्त करने के पहले से कहीं अधिक निकट ला दिया है। हत्याओं को समाप्त करने के लिए उनके नेतृत्व की सराहना की जानी चाहिए। यूक्रेन में शांति का मार्ग उनके बिना तय नहीं किया जा सकता। मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की, राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य यूरोपीय सहयोगियों से बात की और हम सभी इस अगले चरण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

 

