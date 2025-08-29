एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में चीनी टीम ने ओलंपिक इवेंटों की स्पर्द्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते

बीजिंग, 28 अगस्त (आईएएनएस)। कजाकिस्तान के शिमकंद में आयोजत एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की सभी ओलंपिक इवेंटों की स्पर्द्धा 27 अगस्त को समाप्त हुई। चीनी टीम ने शानदार प्रदर्शन कर ओलंपिक इवेंटों में कुल 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य पदक जीता।

पिस्टल इवेंट्स में चीनी टीम ने कुल 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किए। हु खाई ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में 241.6 अंक से इस एशियाई चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीता।

पांच राइफल इवेंटों में चीनी टीम ने पांच रजत पदक जीते। उल्लेखनीय बात है कि ओलंपिक चैंपियन शंग लीहाओ समेत अनेक चोटी स्तरीय चीनी खिलाड़ी स्पर्द्धा में नहीं उतरे।

स्किट इवेंटों में चीनी टीम ने 3 स्वर्ण,1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। च्यांग यीटिंग ने महिला स्कीट शूटिंग में स्वर्ण पदक पाया और स्वयं के बनाए गए विश्व युवा रिकॉर्ड की बराबरी की।

