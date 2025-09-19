एशिया कप : भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाक कप्तान की टीम से अपील, 'मिडिल ओवर्स पर दें ध्यान'

दुबई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाले एशिया कप सुपर फोर मुकाबले से पहले अपनी टीम से मिडिल ओवर में बल्लेबाजी को और मजबूत करने की अपील की है। उनका यह बयान यूएई के खिलाफ 41 रनों की जीत के बाद आया है।

इस जीत के साथ ही पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई, लेकिन टीम की बल्लेबाजी की कमजोरियां छुप नहीं पाईं।

मैच के बाद आगा ने कहा, "हमने काम तो पूरा किया, लेकिन मिडिल ओवर में हमें बेहतर बल्लेबाजी करनी थी। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम अभी अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं। अगर हम अच्छा खेलते, तो 170-180 रन बना सकते थे। शाहीन एक मैच विनर हैं, उनकी बल्लेबाजी में सुधार हुआ है। अबरार शानदार रहे हैं, वह हमें खेल में वापस ला रहे हैं। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलें, तो किसी भी टीम के खिलाफ मजबूत हो सकते हैं।"

पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 146/9 रन बनाए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 14 गेंदों में नाबाद 29 रनों की पारी खेलकर स्कोर को सम्मानजनक बनाया। हालांकि, टॉप और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम रहा। सईम अयूब तीन मैचों में खाता नहीं खोल सके, जबकि आगा भी मिडिल ओवर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।

कप्तान ने जोर देकर कहा कि 7 से 15 ओवरों के बीच बल्लेबाजी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, जो बार-बार उनकी टीम को कम स्कोर तक सीमित कर रहा है।

उन्होंने कहा, "हां, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। हम बस अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जैसा हम पिछले कुछ महीनों से खेल रहे हैं।"

भारत के खिलाफ होने वाला अगला मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की थी, लेकिन मैच के बाद भारतीय टीम द्वारा हाथ न मिलाने की घटना ने सुर्खियां बटोरीं।

यह विवाद इस साल पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े राजनीतिक तनावों से जोड़ा गया।

'नो-हैंडशेक विवाद' ने पहले से ही कड़े मुकाबले को और हवा दी है। अब जब दोनों टीमें सुपर फोर में हैं, तो मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है।

--आईएएनएस

एफएम/एबीएम