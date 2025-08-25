अन्तरराष्ट्रीय

'एससीओ देशों के उत्कृष्ट फिल्म और टेलीविजन कार्यों की स्क्रीनिंग सप्ताह' छिंगताओ में उद्घाटित

Aug 25, 2025

बीजिंग, 24 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और छिंगताओ नगर जन सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित और चीनी राष्ट्रीय फिल्म ब्यूरो द्वारा समर्थित 'एससीओ देशों के उत्कृष्ट फिल्म और टेलीविजन कार्यों का स्क्रीनिंग सप्ताह' चीन के शानतोंग प्रांत के छिंगताओ शहर में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ।

'प्रकाश और छाया, सामंजस्य और सह-अस्तित्व' विषय पर आधारित इस कार्यक्रम ने प्रकाश और छाया को एक सेतु की तरह इस्तेमाल करते हुए, सभ्यताओं का एक भव्य आयोजन रचा और छिंगताओ के फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग के अंतर्राष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाया।

'स्क्रीनिंग सप्ताह' के उद्घाटन समारोह में कई रोमांचक विषय-वस्तुएं एक साथ लाई गईं, जैसे कलात्मक प्रदर्शन, स्क्रीनिंग सूची जारी करना, उद्घाटन फिल्म और स्क्रीनिंग फिल्मों का प्रचार, वैश्विक प्रचार एकीकृत मीडिया कार्रवाई का शुभारंभ, और छिंगताओ के फिल्म और टेलीविजन उद्योग संसाधनों का प्रचार।

एससीओ सचिवालय के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव ने अपने वीडियो भाषण में कहा कि ऐसे समय में जब लोगों के बीच आदान-प्रदान का महत्व लगातार बढ़ रहा है, एससीओ सांस्कृतिक और कलात्मक सहयोग को गहरा करने के लिए 'एससीओ देशों के उत्कृष्ट फिल्म और टेलीविजन स्क्रीनिंग सप्ताह' की विभिन्न पहलों की बहुत सराहना करता है।

उनका मानना है कि यह 'स्क्रीनिंग सप्ताह' न केवल एक दृश्य-श्रव्य दावत लाएगा, बल्कि सदस्य देशों के बीच मैत्री को और मजबूत करने में भी योगदान देगा। उन्हें आशा है कि विभिन्न देशों के फिल्म निर्माता फलदायी आदान-प्रदान और अविस्मरणीय अनुभवों का लाभ उठाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

