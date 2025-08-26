बीजिंग, 25 अगस्त (आईएएनएस)। शांगहाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक के नजदीक आने पर, चाइना मीडिया ग्रुप तथा एससीओ सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित '2025 एससीओ देशों के बीच मानवीय आदान-प्रदान कार्यक्रम' पेइचिंग में आयोजित हुआ।

किर्गिज राष्ट्रपति सदिर जापारोव और पाक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सफल आयोजन की बधाई देने के लिए संदेश भेजा। एससीओ देशों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और मीडिया क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों सहित 100 से अधिक अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और एससीओ देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान में कई उपलब्धियों के अनावरण के साक्षी बने।

अपने बधाई संदेश में, किर्गिज राष्ट्रपति सदिर जापारोव ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, बल्कि 'शांगहाई भावना' की मूल अवधारणाओं का एक जीवंत प्रतीक भी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन किर्गिज और चीनी मीडिया के बीच और भी अधिक फलदायी सहयोग का अवसर प्रदान करेगा।

अपने बधाई पत्र में, पाक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने बताया कि आज के जटिल और निरंतर बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, विभिन्न सभ्यताओं और देशों के बीच ईमानदार संवाद और आपसी समझ अमूल्य है। सांस्कृतिक संचार के एक सेतु के रूप में, मीडिया को विश्वास के विकास और साझा मूल्यों के संवर्धन को बढ़ावा देना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/