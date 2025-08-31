एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थ्येनचिन पहुंचे पुतिन

बीजिंग, 31 अगस्त (आईएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थ्येनचिन शहर पहुंचे। पिछले साल मई में चीन की राजकीय यात्रा के बाद, यह राष्ट्रपति पुतिन की दूसरी चीन यात्रा भी है।

रूस एससीओ के छह संस्थापक सदस्यों में से एक है। चीन और रूस हमेशा एससीओ के ढांचे में घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। चीनी और रूसी राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में, दोनों देशों के बीच संबंध इतिहास में अपने सर्वोत्तम दौर में हैं, जो आज की अशांत और बदलती दुनिया में प्रमुख शक्तियों के बीच सबसे स्थिर, परिपक्व और रणनीतिक रूप से समृद्ध संबंध बन गया है।

थ्येनचिन में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद, राष्ट्रपति पुतिन चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए पेइचिंग भी जाएंगे।

