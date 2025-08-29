एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए सीएमजी की रिपोर्टिंग शुरू

बीजिंग, 28 अगस्त (आईएएनएस)। शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के थ्येनचिन में आयोजित होगा। यह पांचवीं बार होगा, जब चीन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और एससीओ के इतिहास में सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा।

इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) ने 760 से अधिक लोगों का दल भेजा, जिनमें संवाददाता, बहुभाषी अनुवादक और सांस्कृतिक व कलात्मक कार्यक्रम निर्माता आदि शामिल हैं। सीएमजी रेडियो, टीवी और नई मीडिया के माध्यम से व्यापक भाषाओं में एससीओ शिखर सम्मेलन की रिपोर्टिंग करेगा।

शिखर सम्मेलन के लिए सीएमजी के आउटडोर स्टूडियो का प्रयोग 28 अगस्त को शुरू हुआ। आने वाले पांच दिनों में यह एससीओ थ्येनचिन शिखर सम्मेलन को प्रदर्शित करने की खिड़की बनेगा।

इस बार सीएमजी ने सात प्रसारण वाहन भेजे। प्रसारण के लिए आठ मीटर के पहिए वाला रॉकर और इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग टावर आदि विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। सीएमजी के 4के/8के अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन प्रसारण वाहन अगस्त के मध्य में थ्येनचिन पहुंच चुके हैं।

हाल में सीएमजी ने क्रमशः एससीओ देशों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, उत्कृष्ट फिल्म व टीवी कार्यक्रमों के प्रदर्शन और मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम आदि का आयोजन किया। बहुपक्षीय और विविध आदान-प्रदान के जरिए मीडिया संस्थानों के बीच मित्रता मजबूत हुई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/