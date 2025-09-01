अन्तरराष्ट्रीय

एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं ने थ्येनचिन घोषणा पत्र जारी किया

बीजिंग, 1 सितंबर (आईएएनएस)। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद बैठक पर थ्येनचिन घोषणा पत्र जारी किया।

इसके अलावा एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं ने एससीओ की भावी दस साल (वर्ष 2026—2035) विकास रणनीति की मंजूरी की और दूसरे विश्व युद्ध की विजय और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के बारे में बयान जारी किया।

उल्लेखनीय बात है कि एससीओ के नेताओं ने बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के समर्थन पर भी बयान जारी किया।

एससीओ के नेताओं ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति व लोगों की आवाजाही में सहयोग और संगठन के निर्माण को मजबूत करने पर 24 उपलब्धियों के दस्तावेज पारित किए।

