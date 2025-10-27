अन्तरराष्ट्रीय

एस. जयशंकर और मलेशियाई विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बैठक, म्यांमार के ताजा हालात पर की चर्चा

Oct 27, 2025, 04:48 PM

कुआलालंपुर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अपने मलेशियाई समकक्ष मोहम्मद हाजी हसन के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में चल रही प्रगति पर चर्चा हुई।

दोनों नेताओं ने म्यांमार की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की। इस बार मलेशिया 26-28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कुआलालंपुर में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का विषय "समावेशीपन और स्थिरता" है।

म्यांमार गृहयुद्ध की स्थिति से घिरा हुआ है। साल 2021 में म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्तापलट किया था। इसके बाद से वहां पर अराजकता की स्थिति बनी हुई है। वहां सेना पर आम नागरिकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन के साथ गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। हमारे बीच द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा हुई। म्यांमार की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।"

एस. जयशंकर कुआलालंपुर में 20वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि ये सम्मेलन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।

इससे पहले, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की और पीएम मोदी की ओर से हार्दिक बधाई दी।

मुलाकात के बाद, एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आसियान 2025 बैठकों के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक बधाई। हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विकसित करने की उनकी प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं।"

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर और थाईलैंड के अपने समकक्षों से मुलाकात की। बैठक के दौरान जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की।

मुलाकात को लेकर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बाला से मिलकर खुशी हुई। वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य पर एक बहुत ही उपयोगी आदान-प्रदान हुआ, साथ ही भारत-सिंगापुर सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा हुई।"

--आईएएनएस)

केके/वीसी

