अन्तरराष्ट्रीय

एस जयशंकर ने रूसी उप प्रधानमंत्री से की मुलाकात, पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियों की हुई समीक्षा

Nov 20, 2025, 06:01 AM

मास्को, 19 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर हैं। मॉस्को में विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसके बाद बुधवार को उन्होंने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले वार्षिक भारत-रूस लीडर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा की।

दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा, "आज सुबह मॉस्को में प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मिलकर खुशी हुई। अगस्त 2025 में 26वें आईआरआईजीसी-टीईसी के लिए हमारी पिछली बैठक के बाद से हुई प्रगति का जायजा लिया। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले वार्षिक भारत-रूस लीडर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा की।"

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर में भारत आने की उम्मीद है। इसे लेकर क्रेमलिन की ओर से तैयारी भी शुरू हो चुकी है।

इसकी जानकारी खुद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दी। उन्होंने पिछली बार दिसंबर 2021 में इस शिखर सम्मेलन के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था।

विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। बैठक के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में अपडेट दिया।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन पहुंचाया। आगामी वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से उन्हें अवगत कराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन को मैं बहुत महत्व देता हूं।"

दूसरी ओर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को क्रेमलिन के एक शीर्ष सहयोगी से कहा कि वह अगले महीने भारत में राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी और रूसी संघ के समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोलाई पात्रुशेव ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

