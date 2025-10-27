अन्तरराष्ट्रीय

एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं, आपसी साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई

Oct 27, 2025, 06:30 AM

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट माइनल राइजिंगर और वहां की जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत-ऑस्ट्रिया पार्टनरशिप के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "विदेश मंत्री बीट माइनल राइजिंगर, ऑस्ट्रिया की सरकार और जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक बधाई। उम्मीद है भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी और आगे बढ़ेगी।"

बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के दौरान ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट माइनल राइजिंगर ने मुलाकात की थी। इस दौरान एस जयशंकर ने दुनिया के अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की थी।

वहीं भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री ने कहा, "भारत और ऑस्ट्रिया की साझेदारी को मजबूत करना दोनों देशों के साथ-साथ यूरोप के लिए भी लाभकारी है। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत और यूरोप के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर गहन चर्चा की।"

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन ने नवंबर 1999 में भारत की ओर से ऑस्ट्रिया की पहली राजकीय यात्रा की थी। इसके बाद ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति डॉ. हेंज फिशर ने फरवरी 2005 में ऑस्ट्रिया की राजकीय यात्रा की थी।

इसके बाद फिर भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 4-7 अक्टूबर, 2011 को ऑस्ट्रिया की राजकीय यात्रा की थी। वहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। इसके बाद ऑस्ट्रियाई चांसलर फ्रेड सिनोवात्ज ने 1984 में ऑस्ट्रिया की राजकीय यात्रा की थी।

ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन केर्न ने 2 जून 2017 को सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एसपीआईईएफ) के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने 26 मई 2020 को राष्ट्रपति डॉ. अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। दोनों देश 2024 में लगभग 2.8 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज कर चुके हैं।

