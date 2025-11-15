एपस्टीन फाइल में ट्रंप ने पलटी बाजी! डेमोक्रेट नेताओं के कनेक्शन को लेकर दिया जांच का आदेश

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। डेमोक्रेट पार्टी ने एपस्टीन फाइल को लेकर एक ईमेल जारी किया, जिस पर जमकर बवाल मचा। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन मामले में डेमोक्रेट लीडर्स के कनेक्शन की जांच का आदेश दिया है।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी से जेफरी एपस्टीन के कई अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियों से संबंधों की जांच करने के लिए कहेंगे।

डेमोक्रेट्स की तरफ से ईमेल सार्वजनिक करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान सामने आया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में इस निर्देश की घोषणा की। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे शटडाउन और अपनी अन्य सभी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एपस्टीन होक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इसमें रिपब्लिकन नहीं, बल्कि डेमोक्रेट्स शामिल हैं।"

ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, "मैं अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और न्याय विभाग से, एफबीआई में हमारे महान देशभक्तों के साथ, जेफरी एपस्टीन की बिल क्लिंटन, लैरी समर्स, रीड हॉफमैन, जे.पी. मॉर्गन, चेस और कई अन्य लोगों और संस्थानों के साथ संलिप्तता और संबंधों की जांच करने के लिए कहूंगा ताकि उनके बीच क्या चल रहा था, इसका पता लगाया जा सके।"

ट्रंप के बयान के बाद शुक्रवार को ही बॉन्डी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर जांच शुरू करने के लिए हामी भर दी। उन्होंने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के शीर्ष अभियोजक जे क्लेटन को संघीय जांच का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा है।

डेमोक्रेट्स ने यौन अपराधी जेफरी की ओर से भेजे गए ईमेल जारी किए। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "ये ईमेल इस फैक्ट के अलावा कुछ भी साबित नहीं करते कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ भी गलत नहीं किया।" लेविट ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि ईमेल में एपस्टीन ने कहा था कि ट्रंप ने एक पीड़िता के साथ "मेरे घर पर घंटों बिताए।"

बता दें कि यह मेल अप्रैल 2011 से जुड़ा है, जो जेफरी ने अपनी पुरानी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को भेजा था। इस मेल में एपस्टीन ने दावा किया कि ट्रंप ने एक महिला के साथ काफी समय बिताया, जिसकी पहचान बाद में व्हाइट हाउस ने एपस्टीन की मुख्य अभियुक्त वर्जीनिया गिफ्रे के रूप में की।

एपस्टीन ने मैक्सवेल को लिखा, "मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह पीड़िता मेरे घर में ट्रंप के साथ कई घंटे रही, लेकिन उनका नाम कभी सामने नहीं आया।"

इसपर एपस्टीन की मौत के बाद यौन तस्करी की दोषी ठहराई गई मैक्सवेल ने इसका जवाब दिया, "मैं इसके बारे में सोच रही थी।" इसके अलावा, लेखक माइकल वोल्फ को 31 जनवरी, 2019 को लिखे एक अन्य ईमेल में, एपस्टीन ने कथित तौर पर लिखा, "बेशक उन्हें लड़कियों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने गिस्लेन को ऐसा करने से मना किया था।"

