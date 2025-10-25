एपेक के 32वें अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे शी चिनफिंग

बीजिंग, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्युंग के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित होने वाले 'एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन' के 32वें अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दक्षिण कोरिया की राजकीय यात्रा करेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि एपेक एशिया व प्रशांत क्षेत्र में सबसे अहम आर्थिक सहयोग तंत्र है। इस साल के एपेक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भागीदारी से जाहिर है कि चीन एशिया व प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बड़ा महत्व देता है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस समिट में महत्वपूर्ण भाषण देंगे और संबंधित देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे ।

चीन दक्षिण कोरिया संबंध की चर्चा में प्रवक्ता ने कहा कि चीन दोनों देशों के संबंधों को महत्व देता है और दक्षिण कोरिया के प्रति नीतिगत स्थिरता और निरंतरता बनाए रखता है। चीन दक्षिण कोरिया के साथ दोनों देशों की रणनीतिक सहयोग साझेदारी आगे बढ़ाने को तैयार है।

