अन्तरराष्ट्रीय

एनपीसी की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष ने 11वीं जी20 अध्यक्षों की बैठक में भाग लिया

Oct 04, 2025, 04:00 AM

बीजिंग, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। 1 से 2 अक्टूबर तक, चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष चेंग ज्यानपैंग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 11वीं जी-20 स्पीकर्स मीटिंग में भाग लिया और एक मुख्य भाषण दिया।

चेंग ज्यानपैंग ने कहा कि वर्तमान में आधिपत्यवाद, एकतरफावाद और संरक्षणवाद व्याप्त हैं और वैश्विक विकास एजेंडा बाधित हो रहा है। जी-20 को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, एकता और सहयोग को मजबूत करना चाहिए, आम चुनौतियों का सामना करना चाहिए और विश्व आर्थिक विकास और ऐतिहासिक प्रगति को बढ़ावा देने वाली एक शक्ति बने रहना चाहिए।

चीन सभी पक्षों से एकता और सहयोग, समान परामर्श और विकास प्राथमिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने, वैश्विक शासन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने, संयुक्त रूप से बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और अधिक समावेशी, अधिक न्यायसंगत और अधिक लचीले वैश्विक विकास को बढ़ावा देने का आह्वान करता है।

चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस विभिन्न देशों की विधायी संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने तथा मानव जाति के साझे भाग्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए मिलकर काम करने को तैयार है।

बैठक के दौरान, चेंग ज्यानपैंग ने क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, रूस, सिंगापुर, मोजाम्बिक और जर्मनी की संसदों के नेताओं से मुलाकात की और विधायी निकायों के बीच सहयोग को गहरा करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

