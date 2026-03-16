अन्तरराष्ट्रीय

Emmanuel Macron Iran Call : फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ईरान से की मिडिल ईस्ट देशों पर हमले रोकने की अपील

मैक्रों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आजादी बहाल करने की मांग की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 16, 2026, 04:35 AM
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ईरान से की मिडिल ईस्ट देशों पर हमले रोकने की अपील

वॉशिंगटन: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की और उनसे मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ ईरान के अस्वीकार्य हमलों को रोकने की अपील की है। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी।

मसूद पेजेश्कियन के साथ बातचीत के बाद मैक्रों ने एक्स पर लिखा, "मैंने अभी-अभी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मैंने उनसे कहा कि वे ईरान के उन हमलों को तुरंत रोकें जो मंजूर नहीं हैं। ईरान इस इलाके के देशों पर हमले कर रहा है, चाहे वे सीधे हों या किसी और के जरिए, जिसमें लेबनान और इराक भी शामिल हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि फ्रांस अपने फायदों, अपने इलाके के साझेदारों और नेविगेशन की आजादी की रक्षा के लिए पूरी तरह से बचाव के दायरे में काम कर रहा है और यह मंजूर नहीं है कि हमारे देश को निशाना बनाया जाए।"

उन्होंने कहा, "हम जो बिना रोक-टोक के बढ़ोतरी देख रहे हैं, वह पूरे इलाके को अफरातफरी में धकेल रही है, जिसके आज और आने वाले सालों में बड़े नतीजे होंगे। ईरान के लोग, पूरे इलाके के लोगों की तरह, इसकी कीमत चुका रहे हैं। सिर्फ एक नया राजनीतिक और सुरक्षित फ्रेमवर्क ही सभी के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे फ्रेमवर्क को यह गारंटी देनी चाहिए कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न करे। साथ ही उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इलाके और दुनियाभर में उसकी अस्थिर करने वाली गतिविधियों से होने वाले खतरों को भी दूर किया जाए। होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आजादी जल्द से जल्द बहाल की जानी चाहिए।"

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अपील करते हुए कहा कि मैंने ईरानी राष्ट्रपति से यह भी कहा कि वे ईरान की कैद से फ्रांसीसी नागरिक सेसिल कोहलर और जैक्स पेरिस को जल्द से जल्द सुरक्षित फ्रांस लौटने दें। उनकी तकलीफ बहुत लंबी हो गई है। दोनों को मई 2022 में ईरान यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

मैक्रों की यह टिप्पणी पेरिस के उस फैसले के बाद आई है जिसमें फ्रांस ने इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ाने का फैसला किया है। इस हफ्ते की शुरुआत में, मैक्रों ने कहा था कि पेरिस पूर्वी भूमध्य सागर और लाल सागर में आठ फ्रिगेट, दो एम्फीबियस हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को तैनात कर रहा है ताकि साझेदारों को समर्थन करने और नेविगेशन की आजादी बनाए रखने में मदद करने के लिए एक डिफेंसिव पोजीशन बनाई जा सके।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह अपील की थी कि उन्हें उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जैसे कई साथी देश होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग लेन को सुरक्षित करने में मदद के लिए वॉरशिप भेजेंगे।

--आईएएनएस

 

 

Middle East politicsworld leadersinternational diplomacyFrance foreign policyIran international relationsGlobal conflict updatesMiddle East tensionsmaritime securityGeopolitics newsglobal security

Related posts

Loading...

More from author

Loading...