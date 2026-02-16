Emmanuel Macron India Trip : भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की शुरुआत करेंगे मैक्रों, एआई समिट का दोनों देशों के संबंध पर पड़ेगा प्रभाव

नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचने वाले हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ये दौरा भारत एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर हो रहा है। मैक्रों 16 फरवरी को रात साढ़े 11 बजे भारत पहुंचेंगे, लेकिन उनका ये दौरा 17 फरवरी से शुरू होगा। इस बीच भारत में फ्रांस के दूतावास ने बताया कि इस समिट का भारत और फ्रांस के संबंध पर क्या असर पड़ने वाला है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्रांसीसी दूतावास ने लिखा, "फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने, दोनों देशों के बीच बातचीत करने और भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन को लॉन्च करने के लिए भारत आ रहे हैं। इस दौरे का फ्रांस और भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है? यह दौरा पीएम नरेंद्र मोदी के 2025 के फ्रांस दौरे के एक साल बाद हो रहा है, जहां उन्होंने एआई एक्शन समिट की सहअध्यक्षता की थी। एक-दूसरे के एआई समिट के लिए आपसी न्योते फ्रांस-भारत साझेदारी में गहरे भरोसे को दिखाते हैं।"

फ्रांसीसी दूतावास ने आगे कहा, "यह दौरा हमारे दोनों देशों के इस पक्के इरादे पर मुहर लगाता है कि वे आम भलाई के लिए एआई की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। साइंटिफिक नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने और लंबे समय से चले आ रहे फ्रांस-भारत सहयोग को आगे बढ़ाने के महत्व को मानते हुए, राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम मोदी भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, एक क्रॉस-सेक्टोरल पहल लॉन्च करेंगे।"

फ्रांस के दूतावास ने बताया कि इस अनिश्चित दुनिया में, राष्ट्रपति मैक्रों का दौरा फ्रांस और भारत के एक-दूसरे की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ-साथ बहुपक्षवाद को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को और सुनिश्चित करेगा।

मंगलवार, 17 फरवरी को तीन बजकर 15 मिनट पर उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकभवन में मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एमओयू का एक्सचेंज होगा और संयुक्त बयान जारी किए जाएंगे।

शाम पांच बजकर 20 मिनट पर होटल ताज महल पैलेस में भारत-फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया जाएगा। फिर 8 बजकर 15 मिनट पर वह गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन और कल्चरल कमेमोरेशन में शामिल होंगे।

अगले दिन, बुधवार, 18 फरवरी को दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति मैक्रों नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम पहुंचेंगे। फिर 19 फरवरी को सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर भारत मंडपम पहुंचेंगे। यहां नौ बजकर 15 मिनट पर फैमिली फोटो ली जाएगी। फिर नौ बजकर 40 मिनट पर मैक्रों ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे।

फिर सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर वह कंट्री पवेलियन का दौरा करेंगे। इसके बाद 11.30 पर एचओएसएस/एचओजीएस मंत्रियों के साथ फैमिली फोटो ली जाएगी। फिर 12 बजे फ्रांसीसी राष्ट्रपति लीडर्स प्लेनरी और वर्किंग लंच में भी हिस्सा लेंगे। तीन बजकर 45 मिनट पर वह फ्रांस के लिए रवाना हो जाएंगे।

इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस दौरे के दौरान दोनों नेता हॉरिजोन 2047 रोडमैप में बताए गए कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, नेता आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें इंडो-पैसिफिक में सहयोग भी शामिल है।

दोनों नेता भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करने के लिए मुंबई में उपस्थित होंगे। इस इवेंट को दोनों देशों में पूरे साल 2026 तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति मैक्रों 19 फरवरी को नई दिल्ली में एआई इम्पेक्ट समिट में हिस्सा लेंगे।

