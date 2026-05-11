एमओएस पबित्रा मार्गेरिटा और कोस्टा रिका के विदेश मंत्री टोवर ने द्विपक्षीय बैठक में मजबूत साझेदारी पर दिया जोर

सैन होजे, 11 मई (आईएएनएस)। भारत के विदेश राज्य मंत्री, पबित्रा मार्गेरिटा ने सैन होजे में कोस्टा रिका के विदेश मंत्री मैनुअल टोवर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कोस्टा रिका के साथ बीच संबंधों को गहरा करने और कई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कोस्टा रिका के विदेश मंत्री के तौर पर पद संभालने के बाद टोवर ने पहली बार आधिकारिक मीटिंग की। बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और जुड़ाव बढ़ाने पर फोकस रहा, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुपक्षवाद और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर के समर्थन पर आधारित था।

मार्गेरिटा ने एक्स पर पोस्ट किया, “भारत के साथ पहली मीटिंग। कोस्टा रिका के विदेश मंत्री, मैनुअल टोवर के साथ द्विपक्षीय मीटिंग हुई। यह जानकर खुशी हुई कि विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक मीटिंग थी। भारत-कोस्टा रिका द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर अच्छी बातचीत हुई। भारत और कोस्टा रिका बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर को बढ़ावा देने में एक जैसे मूल्य रखते हैं।”

इससे पहले रविवार को, मार्गेरिटा ने सैन होजे में यूनिवर्सिटी फॉर पीस में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ वॉल का उद्घाटन किया। इसमें भारत के दुनिया भर में भाईचारे और दुनिया भर में मेलजोल के पुराने सिद्धांत पर जोर दिया गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इवेंट की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, “कोस्टा रिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ वॉल का उद्घाटन करते हुए गर्व हो रहा है। ‘दुनिया एक परिवार है’, जो दुनिया भर में भाईचारे का भारत का पुराना सिद्धांत है जो दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव को गाइड करता रहता है।”

मंत्री ने यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी और गांधी के शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश की सराहना की। एक्स पर एक और पोस्ट में, उन्होंने कहा, “बापूजी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के थे। शांति और अहिंसा का उनका संदेश दुनिया के हर कोने में गूंजता है।”

कोस्टा रिका में अपने काम के हिस्से के तौर पर, मार्गेरिटा ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत एक पौधा भी लगाया, जिससे पर्यावरण की स्थिरता और वैश्विक पारिस्थितिकी जिम्मेदारी पर भारत का ध्यान और मजबूत हुआ।

शनिवार को, मंत्री ने कोस्टा रिका में एक नए फ्यूजी ऑफिस सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे भारत और सेंट्रल अमेरिकी देश के बीच बढ़ते कमर्शियल और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया गया।

वह कोस्टा रिकन की नई चुनी गई राष्ट्रपति लॉरा फर्नांडीज के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए और सैन होजे के नेशनल स्टेडियम में हुए समारोह के दौरान उन्हें भारत की तरफ से हार्दिक बधाई दी।

भारत और कोस्टा रिका के बीच अच्छे और गर्मजोशी भरे द्विपक्षीय संबंध हैं, जो बढ़ते व्यापार, तकनीक और लोगों के बीच संबंधों से और मजबूत होते जा रहे हैं।

बता दें, मार्गेरिटा अभी 8 से 15 मई तक कोस्टा रिका, होंडुरास, बेलीज और कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के आधिकारिक दौरे पर हैं।

--आईएएनएस

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