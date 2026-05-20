एमओएस मार्गेरिटा ने मध्य अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ जुड़ाव गहरा करने पर दिया जोर

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। भारत के विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री (एमओएस) पबित्रा मार्गेरिटा ने कोस्टारिका गणराज्य, होंडुरास गणराज्य, बेलीज और डोमिनिका राष्ट्रमंडल का आधिकारिक दौरा किया। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, एमओएस मार्गेरिटा ने 8-10 मई 2026 तक कोस्टा रिका, 10-11 मई तक होंडुरास, बेलीज का 12-13 मई तक और 14-15 मई तक डोमिनिका का दौरा किया।

कोस्टा रिका में एमओएस ने कोस्टा रिका की नई चुनी गई राष्ट्रपति लॉरा वर्जीनिया फर्नांडीज डेलगाडो के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस मौके पर उन्होंने नए विदेश मंत्री मैनुअल टोवर और विज्ञान, इनोवेशन, तकनीक और संचार मंत्री पाउला बोगेंटेस से मुलाकात की।

उन्होंने भारतीय समुदाय से बातचीत की और विदेश में रहने वाले भारतीयों की भलाई के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस में, उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, 'वसुधैव कुटुम्बकम' वॉल का उद्घाटन किया और एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा लगाया।

जनवरी 2026 में होंडुरास में नई सरकार बनने के बाद होंडुरास रिपब्लिक का उनका दौरा भारत से पहला उच्चस्तरीय दौरा था। इस दौरे पर उन्होंने होंडुरास रिपब्लिक की पहली उपराष्ट्रपति मारिया एंटोनिएटा मेजिया, विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की राज्य सचिव राजदूत मिरेया अगुएरो और होंडुरास के संस्कृति, कला और विरासत के राज्य सचिव यासर हंडाल कारकामो के साथ अच्छी मीटिंग कीं। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की।

बेलीज के दौरे के दौरान एमओएस ने बेलीज की गवर्नर जनरल डेम फ्रोयला त्जालम से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने कैबिनेट के सदस्यों और दूसरे क्षेत्रों के जाने-माने लोगों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की।

इसके अलावा एमओएस ने बेलमोपन में यूनिवर्सिटी ऑफ बेलीज कैंपस में महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और कैरिबियाई देश बेलीज के राष्ट्रपिता जॉर्ज प्राइस को भी श्रद्धांजलि दी।

कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के अपने दौरे पर एमओएस ने कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन और कार्यवाहक प्रधानमंत्री और वित्त, आर्थिक विकास, क्लाइमेट रेजिलिएंस और सामाजिक सचिव डॉ. इरविंग मैक्लिंटायर से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, व्यापार और ऊर्जा मंत्री डॉ. विंस हेंडरसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।

इंडियन फार्माकोपिया और क्यूआईपी को मान्यता देने के लिए दो एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने इंडिया की ग्रांट असिस्टेंस के तहत क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को लागू करने वाली जगहों और कलिनागो इलाके में कम्युनिटी की मजबूती के लिए भारत-यूएनडीपी प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने कम्युनिटी के जरूरतमंद परिवारों को बैकयार्ड गार्डनिंग टूल किट दिए और एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा लगाया।

चार देशों की इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव को और आगे बढ़ाने के भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई जब भारत लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन क्षेत्र के देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है।

--आईएएनएस

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