एमेईशान में 10वीं विश्व पारंपरिक वुशु चैंपियनशिप शुरू

बीजिंग, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। 10वीं विश्व पारंपरिक वुशु चैंपियनशिप चीन के सीछ्वेन प्रांत के एमेईशान शहर में शुरू हुई। 54 देशों और क्षेत्रों के 5,092 एथलीट इसके बाद के तीन दिनों में जमकर प्रतिस्पर्धा करेंगे।

जानकारी के अनुसार, विश्व पारंपरिक वुशु चैंपियनशिप लगातार चार सत्रों तक एमेईशान शहर में आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप में दो प्रमुख श्रेणियां हैं: घरेलू और विदेशी, जिसमें व्यक्तिगत, जोड़ी और टीम स्पर्धाएं शामिल हैं।

उद्घाटन समारोह में, चाय कला, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वुशु और बुद्धिमान रोबोट का एक ही मंच पर प्रदर्शन किया गया, जिससे प्राचीन संस्कृति और आधुनिक तकनीक के बीच एक अद्भुत संवाद दिखा।

यह चैंपियनशिप न केवल दुनिया भर के वुशु के प्रति उत्साही लोगों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, बल्कि इसका उद्देश्य विविध सांस्कृतिक आदान-प्रदान गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पारंपरिक वुशु की विरासत और विकास को बढ़ावा देना भी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/