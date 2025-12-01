एलन मस्क की पार्टनर शिवॉन जिलिस का भारत से है खास कनेक्शन, बताया बेटे का मिडिल नाम क्यों रखा 'शेखर'?

वॉशिंगटन, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। टेस्ला, एक्स और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ के साथ पॉडकास्ट में अपनी पार्टनर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस का भारत के साथ क्या खास कनेक्शन है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके बेटे का बीच का नाम शेखर है, जिसका भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक के साथ खास कनेक्शन है।

एलन मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर आधी भारतीय हैं। उनका भारत के साथ पैतृक संबंध है। हालांकि, वह भारत में पली-बढ़ी नहीं हैं, लेकिन उनके पिता का संबंध भारत से रहा है। मस्क की पार्टनर कनाडा में पली-बढ़ी हैं। बचपन में उन्हें गोद लिया गया था। शिवॉन के बायोलॉजिकल पिता भारत से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि, मस्क ने कहा कि उन्हें इसके बारे में अधिक डिटेल में जानकारी नहीं है, इसलिए वह ज्यादा नहीं बता सकते हैं।

इसके अलावा, एलन मस्क ने बताया कि शिवॉन और उनके बेटे का मिडिल नाम शेखर है। यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रह्मणयन चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया। वैज्ञानिक सुब्रह्मणयन चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

मस्क ने कहा, "मेरे अलग-अलग पार्टनर से कई बच्चे हैं, बिल्कुल एक सेना की तरह। मैं पूरी रोमन सेना पाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कुछ बच्चे अब युवा हो चुके हैं और कई सारे छोटे बच्चे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनके साथ समय बिता पाऊं। मेरे बेटे आत्मनिर्भर हो गए हैं, वे यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो छोटे हैं। मैं रात को सोने के समय उनसे मिल पाता हूं।"

शिवॉन सालों से तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही है। शिवॉन का जन्म कनाडा के ओंटारियो में हुआ। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के दौरान वह खेल में भी काफी सक्रिय थीं। कॉलेज के समय में वह आइस हॉकी की गोलकीपर भी रह चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने आईबीएम और ब्लूमबर्ग में काम किया। 2016 में उन्होंने एआई पर काम करना शुरू किया।

मस्क ने कहा, "मैं उन सभी का बहुत बड़ा फैन हूं जो बुली करना चाहते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि जो कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा कमाना चाहता है, मैं उसका सम्मान करता हूं। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन्हें समाज में नेट कंट्रीब्यूटर बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।" उन्होंने पैसे की तलाश की तुलना खुशी की तलाश से भी की।

--आईएएनएस

केके/डीएससी