एकजुट होकर महान कार्य करना: चीन का मध्य शरद उत्सव और विकास यात्रा

बीजिंग, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। 6 अक्टूबर को चीन का परंपरागत मध्य शरद उत्सव मनाया जाता है, जो पारिवारिक मिलन और पुनर्मिलन का खास अवसर होता है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने इस अवसर पर कहा था कि पुनर्मिलन सबसे बड़ी खुशी और सुख का स्रोत है, तथा एकजुट रहना सबसे शक्तिशाली बल है।

नये युग में चीनी जनता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के नेतृत्व में समर्पित होकर अनेक कठिन समस्याओं का समाधान निकाला है, जो वर्षों से अनसुलझे थे। इस समर्पण और संघर्ष के परिणामस्वरूप देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें प्रारंभिक रूप से खुशहाल समाज का निर्माण और अति गरीबी की समाप्ति जैसे बड़े लक्ष्यों की पूर्ति शामिल है।

वर्तमान में चीन चौतरफा समाजवाद की आधुनिकता के नए युग की ओर अग्रसर है, जिसकी कोशिश है कि 100वीं वर्षगांठ तक एक समृद्ध, आधुनिक और शक्तिशाली समाजवादी राष्ट्र का निर्माण हो। राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने कहा है कि इस विशाल, सुंदर और उपजाऊ भूमि पर विभिन्न जातियों की जनता एक सामूहिक राष्ट्र का हिस्सा है, जिसका नाम "चीनी" है और समान सपना चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान का है।

चीन इस वर्ष अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना पूरी करने के साथ-साथ 15वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण भी कर रहा है। कामरेड शी चिनपिंग की केंद्रित नेतृत्व वाली सीपीसी केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व में देश न केवल एकजुट होकर विकास के नए अध्याय लिखेगा, बल्कि विश्व में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अपनी भूमिका और प्रभाव को भी मजबूत करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/