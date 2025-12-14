एक नागरिक की मौत, फिलहाल हमारा सीजफायर का इरादा नहीं: थाई सेना

बैंकॉक, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। थाई सेना ने रविवार को सी सा केट प्रांत में रिहायशी इलाकों पर कंबोडिया की ओर से हुए हमले की निंदा की। इस हमले में एक थाई नागरिक की मौत हो गई। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल सीजफायर का कोई प्लान नहीं है।

एक बयान में, रॉयल थाई आर्मी ने कहा कि रविवार को कंबोडियाई सेना ने सी सा केट प्रांत में एक नागरिक इलाके और एक स्कूल जोन पर बीएम-21 रॉकेट दागे। इन हमलों में छर्रे लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, और एक रिहायशी घर में आग लग गई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाने के लिए कंबोडिया की निंदा की है और दावा किया कि इससे नागरिकों के जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।

युद्धविराम के बारे में, रॉयल थाई आर्मी के प्रवक्ता विंथाई सुवारी ने रविवार को घोषणा की कि फिलहाल कोई युद्धविराम योजना नहीं है।

उन्होंने कहा कि कंबोडिया द्वारा थाई सैन्य ठिकानों और नागरिक बस्तियों पर लगातार हमले जारी हैं, जो थाईलैंड की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जाना चाहिए। मौजूदा सैन्य अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक कंबोडिया सभी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां बंद नहीं कर देता।

इस बीच, थाईलैंड की सेना ने रविवार को सीमावर्ती इलाकों में मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए त्राट प्रांत के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की।

एक आधिकारिक आदेश में, सेना ने कहा कि प्रांत के पांच जिलों, यानी खलोंग याई, बो राय, लेम न्गोप, खाओ समिंग और मुआंग त्राट में तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया है।

थाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सेना की यह घोषणा शनिवार रात की एक घटना के बाद आई, जब त्राट प्रांत में मरीन कॉर्प्स टास्क फोर्स के मुख्यालय पर तीन एम79 ग्रेनेड दागे गए थे। चूंकि ग्रेनेड एक निर्जन इलाके में गिरे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ।

यह थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष के नवीनतम दौर के बाद कर्फ्यू लगाने वाला दूसरा प्रांत है। थाई सेना ने बुधवार को पहले ही सा केओ प्रांत के चार सीमावर्ती जिलों में कर्फ्यू लगा दिया था।

--आईएएनएस

केआर/