Egypt Malaysia Talks : मिस्र-मलेशिया ने गाजा में मदद और पुनर्निर्माण पर की चर्चा, फिलिस्तीन का विकास भी रहा मुद्दा

मिस्र और मलेशिया के नेताओं ने गाजा पुनर्निर्माण व युद्धविराम पर की चर्चा
Oct 20, 2025, 06:27 AM
मिस्र-मलेशिया ने गाजा में मदद और पुनर्निर्माण पर की चर्चा, फिलिस्तीन का विकास भी रहा मुद्दा

काहिरा: दो सालों के बाद गाजा में युद्ध रुका है। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गाजा के पुनर्निर्माण के प्रयासों के साथ-साथ इजरायल-हमास युद्धविराम के बीच फिलिस्तीनी मुद्दे के विकास को लेकर फोन पर बात की।

मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि फोन कॉल के दौरान, राष्ट्रपति सिसी ने हाल ही में शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन के परिणामों को लेकर बात की। इसके साथ ही गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए युद्धविराम योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए मध्यस्थों के साथ मिस्र के चल रहे समन्वय की समीक्षा की।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मिस्र के राष्ट्रपति ने हाल के घटनाक्रमों के आधार पर मिस्र और मलेशिया के बीच विचारों के समन्वय पर जोर दिया, ताकि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की ओर ले जाने वाले एक गंभीर राजनीतिक मार्ग को शुरू किया जा सके।

बयान में कहा गया है कि सिसी ने गाजा के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के मिस्र के इरादे की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस संबंध में मलेशिया की तरफ से निरंतर समन्वय और सहयोग मिलेगा।

बयान में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुनर्निर्माण प्रयासों में भाग लेने और गाजा को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए मलेशिया की तत्परता व्यक्त की। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से मिस्र के प्रयासों के लिए अपने देश के पूर्ण समर्थन पर जोर दिया।

इजरायल और हमास के बीच दो साल के युद्ध के बाद, गाजा युद्धविराम समझौता 10 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 से अब तक इजरायल के सैन्य अभियान में 68,116 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 170,200 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को एक अपडेट में बताया कि युद्धविराम के बावजूद, 11 अक्टूबर से अब तक 27 गाजावासी मारे गए हैं और 143 घायल हुए हैं।

 

 

