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Egypt Electricity Price Hike : वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच मिस्र ने बढ़ाईं बिजली की कीमतें

ऊर्जा संकट के बीच मिस्र में बिजली महंगी, घरेलू और कमर्शियल दरों में वृद्धि
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:35 AM
वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच मिस्र ने बढ़ाईं बिजली की कीमतें

काहिरा: मिस्र के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस अप्रैल से कमर्शियल और घरेलू बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मंत्रालय ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट का हवाला दिया है।

 

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार देर रात (स्थानीय समय) जारी एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण सभी ऊर्जा संसाधनों में पैदा हुए गंभीर वैश्विक संकट ने इस महीने से कुछ कमर्शियल और घरेलू खपत श्रेणियों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी को जरूरी बना दिया है। यह जानकारी

 

बयान में कहा गया है कि अलग-अलग श्रेणियों में कमर्शियल खपत की कीमतों में औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। घरेलू खपत के लिए, उन श्रेणियों की कीमतें जिनमें प्रति माह 2,000 किलोवाट-घंटा या उससे अधिक बिजली की खपत होती है, औसतन 16 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं, जबकि 2,000 किलोवाट-घंटा की सीमा से नीचे की सभी श्रेणियों के लिए दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

 

इससे पहले, 3 अप्रैल को मिस्र ने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर अपनी बढ़ती निर्भरता को कम करने के प्रयासों के तहत, भूमध्य सागर और पश्चिमी रेगिस्तान में चार नए प्राकृतिक गैस कुओं को चालू किया।

 

पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भूमध्य सागर में अपतटीय पश्चिम बुरुल्लस क्षेत्र और पश्चिमी रेगिस्तान में खालदा क्षेत्रों में स्थित इन कुओं से संयुक्त रूप से प्रतिदिन 120 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है।

 

ये नए कुएं ऐसे समय में चालू किए गए हैं जब मिस्र, ईरान और इजरायल-अमेरिका से जुड़े क्षेत्रीय संघर्ष के कारण आसमान छूती ऊर्जा लागत से जूझ रहा है। इजरायली प्राकृतिक गैस, जो आमतौर पर मिस्र की कुल खपत का लगभग 20 प्रतिशत होती है, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की शुरुआत के बाद से बंद हो गई है।

 

मंत्रालय ने बताया कि नए ऊर्जा भंडार सुरक्षित करने के लिए मिस्र ने 2026 में 100 से अधिक खोजपूर्ण कुओं की खुदाई करने की योजना बनाई है।

 

मिस्र सरकार ने पिछले महीने भी कुछ फैसले लिए, जिनमें लोगों को घर से काम करने की अनुमति, अधिक ईंधन की खपत वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन को धीमा करना और सभी सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 30 प्रतिशत की कटौती करना शामिल था। अतिरिक्त उपायों में दुकानों, रेस्तरां, कैफे और मॉल के खुलने के समय में कटौती करना, साथ ही सड़कों की रोशनी और बिलबोर्ड की रोशनी को एक-तिहाई तक कम करना शामिल था।

 

--आईएएनएस

 

 

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