एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने पीएम मोदी का वीडियो किया शेयर, स्वतंत्रता दिवस की दीं शुभकामनाएं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 09:17 AM

वाशिंगटन, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में उत्साह है। देश-विदेश के राजनेता इस खास अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय मूल के एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारत को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को रिपोस्ट किया। इस वीडियो में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर मनाए गए जश्न की झलकियां दिखाई गई हैं।

इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मैं भारत के लोगों को 15 अगस्त को उनके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच ऐतिहासिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी हैं।"

उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की आपसी साझेदारी का जिक्र करते हुए कहा, "हमारे दोनों देश शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण से एकजुट हैं। हमारी साझेदारी उद्योगों तक फैली हुई है, नवाचार को बढ़ावा देती है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, और अंतरिक्ष तक भी फैली हुई है।"

वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ''भारत ने सामाजिक-आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलताएं हासिल की हैं। आपके देश को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के तहत आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान में भारत सक्रिय रूप से योगदान देता है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''हम भारत के साथ अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते रहेंगे। यह हमारे मित्रवत व्यवहार और दोनों देश के लोगों के हितों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक है।”

