एच-1 बी वीजा घोटाले के मुकदमे में चीनी मूल की कंपनी को बनाया गया निशाना

वाशिंगटन, 13 मई (आईएएनएस)। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने उत्तरी टेक्सास की एक कंपनी और उसके चीनी मालिक पर मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी तरीके से एच-1बी वीजा प्राप्त करने और नियामकों को धोखा देने के लिए फर्जी चाइल्डकेयर व्यवसाय संचालित किए।

कॉलिन काउंटी में दायर मुकदमे में गोल्डन क्यूई होल्डिंग्स, एलएलसी और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नागरिक युआन याओ पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर अस्तित्व में न होने वाली बाल देखभाल और ऑटिज्म थेरेपी सेवाओं का विज्ञापन किया।

पैक्सटन ने कहा कि यह मामला एच-1बी वीजा कार्यक्रम के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच से सामने आया है।

पैक्सटन ने कहा, "यह उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो एच-1बी वीजा कार्यक्रम में धोखाधड़ी करने की सोच रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता रहूंगा कि एच-1बी कार्यक्रम अमेरिकियों के हितों की रक्षा करे, न कि चीनी नागरिकों की और कार्यक्रम का दुरुपयोग करने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले।"

उन्होंने कहा, "मेरा कार्यालय किसी भी विदेशी नागरिक को अवैध रूप से इस देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए काम करता रहेगा।"

मुकदमे के अनुसार, याओ टेक्सास में कई संस्थाओं के मालिक और प्रबंधक थे, जिन्होंने कथित तौर पर वेबसाइटों का उपयोग करके खुद को टेक्सास के एलन में संचालित बाल देखभाल केंद्रों के रूप में प्रदर्शित किया।

एलन इन्फैंट केयर सेंटर नामक एक व्यवसाय ने ऑनलाइन खुद को एक ऐसी जगह बताया जहां "हर बच्चा खिल उठता है!" और माता-पिता को "हमारे यहां आकर हमारी स्नेहपूर्ण देखभाल देखने" के लिए आमंत्रित किया।

मुकदमे में कहा गया है कि ब्लेज़ मीडिया की रिपोर्टर सारा गोंजालेस ने दिए गए पते पर जाकर देखा तो उन्हें "एक खाली इमारत और झाड़ियों से भरा एक खेल का मैदान" मिला।

याचिका में कहा गया है कि संपत्ति से परिचित एक व्यक्ति ने गोंजालेस को बताया कि यह सुविधा "कुछ समय से" बंद पड़ी है और आरोप लगाया कि याओ "वीज़ा बेचता है"।

मुकदमे में आगे दावा किया गया है कि व्यवसायों ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से लेकर सप्लाई चेन एनालिस्ट तक के कर्मचारियों के लिए अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा व विदेश विभाग में वीज़ा याचिकाएं दायर कीं।

टेक्सास ने यह भी आरोप लगाया कि गोल्डन क्यूई होल्डिंग्स ने 2024 और 2026 के बीच सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ऐप डेवलपर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट सहित विभिन्न पदों के लिए 20 श्रम शर्तों के आवेदन जमा किए।

राज्य ने कहा कि न तो एलन इन्फैंट केयर सेंटर और न ही डीएफडब्ल्यू एबीए सेंटर के पास टेक्सास में चाइल्डकेयर सुविधाएं संचालित करने का लाइसेंस है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि याओ और गोल्डन क्यूई होल्डिंग्स दोनों के पास चाइल्डकेयर लाइसेंस नहीं थे।

शिकायत में कथित संचालन को रोकने, चाइल्डकेयर सेवाओं के विज्ञापनों को हटाने और एलन पते से जुड़े एच-1बी वीजा को प्रायोजित करने से प्रतिवादियों को रोकने के लिए अस्थायी और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है।

टेक्सास, टेक्सास भ्रामक व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रत्येक कथित उल्लंघन के लिए 10,000 डॉलर तक के नागरिक दंड के साथ-साथ टेक्सास मानव संसाधन संहिता के तहत अतिरिक्त दंड की भी मांग कर रहा है।

एच-1बी वीजा कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्त में विदेशी श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है।

--आईएएनएस

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