एआईआईबी ने हांगकांग में एक कार्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की

बीजिंग, 3 नवंबर (आईएएनएस)। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) ने अपनी बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में एक कार्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार ने एआईआईबी के इस निर्णय का स्वागत किया और एशिया में बुनियादी ढांचे के सतत विकास को आगे बढाने में एआईआईबी को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के वित्तीय सेवाओं और वित्त मंत्री क्रिस्टोफर हुई ने कहा कि हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वर्ष 2025 के नीतिगत संबोधन में हांगकांग में एआईआईबी का एक कार्यालय स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने का प्रस्ताव रखा है। अब, एआईआईबी द्वारा हांगकांग में कार्यालय स्थापित करने के निर्णय की खुशखबरी से, वे बहुत प्रसन्न हैं। वे इस कार्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु एआईआईबी की आवश्यकताओं में सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे।

एआईआईबी के एक सदस्य के रूप में, परियोजना वित्तपोषण, बांड जारी करने, निवेश और वित्तीय प्रबंधन में एआईआईबी के संचालन का समर्थन करने के लिए, चीन का हांगकांग एआईआईबी को हांगकांग के जीवंत पूंजी बाजार, विश्व स्तरीय पेशेवर सेवाओं और विविध वित्तीय उत्पादों का पूर्ण उपयोग करने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हांगकांग एआईआईबी के दीर्घकालिक विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए 'एक देश, दो व्यवस्थाएं' सिद्धांत के तहत आंतरिक और बाह्य संपर्क की अपनी अनूठी श्रेष्ठता का लाभ उठाना जारी रखेगा।

