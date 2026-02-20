अन्तरराष्ट्रीय

Donald Trump Tariff Threat : दवाओं की कीमत को लेकर ट्रंप ने मैक्रों पर बनाया दबाव, फ्रेंच वाइन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की दी थी धमकी

Feb 20, 2026, 03:21 PM
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ग्लोबल दवा की कीमतों में बदलाव के लिए फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

जॉर्जिया के रोम में एक स्टील प्लांट में राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि अमेरिका में दवाओं की कीमतों को दूसरी जगहों पर मिलने वाली सबसे कम कीमतों के बराबर करने की नीति की घोषणा के बाद उन्होंने विदेशी नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ता विदेशों में खरीदने वालों से कहीं ज्यादा पैसे दे रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कुछ मामलों में अमेरिकियों को यह बाकी दुनिया के लोगों की तुलना में 13 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को फोन किया और कीमतों में बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वर्ना मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे बताया, “मैंने कहा, कहानी ये है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं अमेरिका में आपके द्वारा बेची जाने वाली सभी वाइन और शैंपेन पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दूंगा। और आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? मैं यह करूंगा। मैं खुशी-खुशी यह करूंगा।”

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जर्मनी और स्पेन समेत दूसरे देशों से भी ऐसी ही बात की और कहा, “और उन सबने कहा कि हम यह करना पसंद करेंगे। हमें यह करके गर्व होगा।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना को इस बात का सबूत बताया कि टैरिफ अभी भी उनका सबसे असरदार बातचीत का तरीका है।

उन्होंने भाषण में पहले वर्कर्स से कहा, “मैंने कहा था कि पूरी डिक्शनरी में मेरा पसंदीदा शब्द 'टैरिफ' है। ट्रेड उपायों ने अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को फिर से पटरी पर ला दिया है।”

उन्होंने दवा की कीमतों को बढ़ाने को अपनी बड़ी टैरिफ रणनीति से जोड़ा और कहा कि बदलाव टैरिफ से भी हुए। यह बात तब आई जब ट्रंप ने कहा कि वह कुछ ट्रेड ड्यूटी लगाने के अपने अधिकार पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “टैरिफ के बिना, यह देश अभी बहुत मुश्किल में होता।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सरकार में बड़े आर्थिक फायदे का भी दावा किया और कहा कि अमेरिका ने 11 महीनों में 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश के लिए कमिटमेंट हासिल किए हैं और स्टॉक मार्केट ने चुनाव के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड बनाया है।

हालांकि, वाइन टैरिफ की धमकी ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप कैसे ट्रेड, हेल्थकेयर और जियोपॉलिटिकल असर को एक ही बातचीत के फ्रेमवर्क में मिलाते हैं, एक ऐसा स्टाइल जिसका असर यूरोप से आगे भी हो सकता है।

यूरोप और दूसरे डेवलप्ड मार्केट की तुलना में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ज्यादा कीमतों को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स को लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल रेट के मुकाबले यूएस की कीमतों को बेंचमार्क करने की कोशिशें राजनीतिक रूप से विवादित रही हैं, जिसमें फार्मास्युटिकल कंपनियों का तर्क है कि कम कीमतें इनोवेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर डाल सकती हैं।

--आईएएनएस

 

 

