Donald Trump Speech : राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साल में आए ऐतिहासिक बदलावों की प्रशंसा की, कांग्रेस में गिनाईं उपलब्धियां

वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके नेतृत्व के सिर्फ एक साल में अमेरिका ने 'बहुत बड़ा बदलाव' देखा है। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि देश ने ऐसा बदलाव किया है जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा।

आईएएनएस को व्हाइट हाउsस से मिले अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण' के कुछ हिस्सों में ट्रंप ने कहा, "आज रात, सिर्फ एक साल बाद मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं कि हमने ऐसा बदलाव किया है, जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा और यह बहुत बड़ा बदलाव है। हम कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं जाएंगे, जहां हम कुछ समय पहले थे।"

उनके दूसरे कार्यकाल का यह पहला 'स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन' पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला माना जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि इसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट से अधिक हो सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक आदर्शों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "1776 से आज तक, हर पीढ़ी के अमेरिकियों ने जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज की रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब हमारी बारी है।"

उन्होंने आगे कहा, "उनका प्रशासन एक ऐसा देश बना रहा है, जहां हर बच्चे को ऊंचा उठने और आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ताकतवर लोगों के लिए नहीं। इसके साथ ही, मेहनती अमेरिकी नागरिकों के हित हमेशा हमारी पहली और आखिरी चिंता हो।"

अर्थव्यवस्था के विषय पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार घरेलू ग्रोथ का अनुमान लगाया। उन्होंने कहा, "आगे बढ़ते हुए कारखाने, नौकरियां, निवेश और खरबों डॉलर अमेरिका में आते रहेंगे, क्योंकि आखिरकार हमारे पास एक ऐसा अध्यक्ष है जो अमेरिका को सबसे पहले रखता है।"

उन्होंने पिछले प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे देश को चलाने वाले प्रोडक्टिव और मेहनती लोगों से पैसा निकालने के लिए सब कुछ चुराया और धांधली की गई।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतें कम करने का भी दावा किया। उन्होंने कहा, "मैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमत भी खत्म कर रहा हूं। दूसरे राष्ट्रपतियों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी नहीं कर पाए। वे सिर्फ बातें करते रहे और कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने यह कर दिखाया।"

हाउसिंग पॉलिसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "पिछले महीने, मैंने बड़े वॉल स्ट्रीट निवेश फर्मों को हजारों की संख्या में सिंगल-फैमिली घर खरीदने से बैन करने के लिए एक आदेश पर साइन किया।" उन्होंने आगे कहा कि वह कांग्रेस से इस प्रतिबंध को स्थायी करने के लिए कह रहे हैं।

भ्रष्टाचार और कथित धोखाधड़ी पर बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मिनेसोटा से ज्यादा चौंकाने वाला कोई उदाहरण नहीं है, जहां सोमाली कम्युनिटी के लोगों ने अमेरिकन टैक्सपेयर से लगभग 19 बिलियन डॉलर लूटे हैं।"

सीमा और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने डेमोक्रेट्स पर फंडिंग में कटौती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "जब हम बात कर रहे हैं, इस सदन में डेमोक्रेट्स ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सारी फंडिंग काट दी है। उन्होंने अमेरिकियों को आतंकवादियों और कातिलों से बचाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी को बंद कर दिया है।"

उन्होंने कहा, "आज रात, मैं अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए सभी फंडिंग की पूर्ण और तत्काल बहाली की मांग कर रहा हूं।" ट्रंप ने कम्युनिटी को सुरक्षित रखने का वादा करते हुए कहा कि खतरनाक और बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों को अपराध समर्थक राजनेता रिहा कर रहे हैं।"

फॉरेन पॉलिसी पर ट्रंप ने कहा, "राष्ट्रपति के तौर पर, मैं जहां भी हो सकेगा शांति बनाऊंगा, लेकिन जहां भी हमें जरूरत होगी, अमेरिका के लिए खतरे का सामना करने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा।" उन्होंने पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी सिक्योरिटी और दबदबा बहाल करने का भी वादा किया।

